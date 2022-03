Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców? Ruszyła strona #PomagamUkrainie

W czwartek 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Od tego czasu na terytorium niepodległego państwa trwa wojna. Aby przeciwstawić się imperialistycznym zapędom Władimira Putina, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nałożyły pakiet sankcji na agresora. Mimo podjętych kroków nie widać deeskalacji sytuacji. Codziennie pojawiają się nowe doniesienia o bombardowaniu ukraińskich miast przez rosyjskie wojska. Wbrew narracji Kremla pociski trafiają nie tylko w obiekty wojskowe, ale także budynki należące do ludności cywilnej.

Wojna na Ukrainie. Jak pomagać?

Z powodu konfliktu zbrojnego, który rozgrywa się na terenie Ukrainy, wiele osób ucieka z kraju. Polacy okazali wielkie serce uchodźcom, masowo oferując im doraźną pomoc w postaci zapewnienia najpilniejszych potrzeb. Aby ułatwić niesienie pomocy Ukraińcom powstała rządowa strona internetowa pomagamukrainie.gov.pl. Za jej pośrednictwem po pomoc mogą zgłaszać się osoby potrzebujące, a także te, które chcą wesprzeć innych.

Wojna Rosja – Ukraina. Szukasz pomocy?

„Opuszczasz Ukrainę? Jesteś już w Polsce? Wypełnij prosty formularz – wyślemy go do właściwej jednostki, która pomaga uchodźcom. Wkrótce dostaniesz odpowiedź. Uwaga! Ważne informacje znajdziesz na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców” – czytamy w jednym z komunikatów. Osoby potrzebujące pomocy mogą zaznaczyć, czy znajdują się obecnie na terenie Polski, czy wciąż przebywają na Ukrainie.

Wojna na Ukrainie. Chcesz pomóc uchodźcom?

Zgłaszać mogą się również osoby, które chcą wesprzeć uchodźców. „Możesz zapewnić schronienie lub inną pomoc? Wypełnij prosty formularz – wyślemy go do właściwej jednostki, która koordynuje pomoc dla uchodźców. Aby wysłać formularz, potrzebujesz profilu zaufanego” – czytamy. Z tej możliwości mogą korzystać organizacje pozarządowe, samorządy, firmy i osoby prywatne.

Na stronie internetowej pomagamukrainie.gov.pl znajdują się również linki, kierujące do różnych zbiórek. Dostępna lista jest na bieżąco aktualizowana.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport