Ambasada USA w Kijowie napisała o „zbrodni wojennej” Rosjan. Departament Stanu zareagował pilną wiadomością

Zdaniem CNN, wiadomość wysłana przed Departament Stanu sugeruje, że amerykański rząd może nie popierać oskarżeń o zbrodnie wojenne, które wysunęła ambasada w Kijowie. Amerykańscy dyplomaci w Ukrainie nazwali tak atak Rosjan na elektrownię atomową w Zaporożu. BBC informowało, że kilka osób zginęło i zostało rannych. Dokładna liczba ofiar nie jest znana.

Departament Stanu wysłał pilną wiadomość do wszystkich amerykańskich ambasad w Europie, aby nie podawały dalej tweeta ambasady w Kijowie. Jak dodaje CNN, te ambasady, które podały już dalej wpis, mają go natychmiast usunąć.

Wojna na Ukrainie. Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Rosyjski szturm na elektrownię atomową na Zaporożu nastąpił po godz. 3 w piątek 4 marca. Jak podawała agencja UNIAN, powołując się na pracowników elektrowni, w operacji uczestniczyli kadyrowcy – podlegli czeczeńskiemu satrapie bojownicy, którzy walczą ramię w ramię z Rosją. Obiekt został ostrzelany z czołgów, wybuchł pożar. Agresor uniemożliwiał prowadzenie akcji gaśniczej. Straż została wpuszczona dopiero około godziny 4:20.

Krzysztof Szczerski poinformował, że w związku z sytuacją wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej odbędzie się pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Wojna na Ukrainie. Zełenski o ataku na elektrownię atomową

W piątek Wołodymyr Zełenski skomentował atak Rosjan na elektrownię. – Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy. Wojska rosyjskie zaatakowały elektrownię atomową w Zaporożu. Największą na Ukrainie i w Europie. Jej zniszczenie mogło być jak sześć Czarnobyli. Rosyjscy czołgiści wiedzieli, do czego strzelają. To akt terroru na niespotykaną dotąd skalę – mówił prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że w jego kraju znajduje się 15 bloków energetycznych. Zarzucił rosyjskiemu wojsku, że „całkowicie straciło pamięć o Czarnobylu”. Zełenski dodał, że gdyby doszło do tragedii, miałaby ona wymiar globalny. – Rosjanie, jak to jest w ogóle możliwe? Przecież w 1986 roku razem walczyliśmy z konsekwencjami katastrofy – podkreślał. Ukraińscy przywódca nawiązał m.in. do ewakuacji z Prypeci i Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.

