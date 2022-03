Polska lekarka o sytuacji na Ukrainie: nie ma słów na taką tragedię

Artykuł jako pierwsi mogą przeczytać użytkownicy aplikacji newsowej upday

Na Ukrainie cierpią niewinne osoby, dzieci, również te urodzone przedwcześnie, wymagające bardzo specjalistycznej pomocy. Jak pomóc wcześniakom na terenach dotkniętych wojenną zawieruchą?

Widzimy przerażające relacje z tego, co dzieje się w Ukrainie. Dzieci, które rodzą się w szpitalnych schronach. Lekarze ukraińscy bardzo chcą je uratować, do tego potrzebne są jednak leki, specjalistyczny sprzęt, lekkie, przenośne inkubatory, respiratory, aparaty wspomagające oddychanie. Jestem w kontakcie z prezydentem ukraińskiego towarzystwa neonatologicznego. Mamy listę 26 szpitali, które ratują wcześniaki, staramy się pomóc. Działamy w cztery organizacje: Koalicja dla Wcześniaka, Neonatus z Krakowa, Tęczowy Kocyk i MatkoweLove.



Trudno sobie wyobrazić, że dorosły pacjent musi zejść w szpitalu do schronu z powodu bombardowania. Jak w takich warunkach zaopiekować się wcześniakiem?

Szpital musi mieć drugi oddział intensywnej terapii noworodka zorganizowany w piwnicy. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, jestem z pokolenia urodzonego już po wojnie. Część sprzętu trzeba przenieść do schronu, a potem trzeba przenieść noworodki. Firma z Wielkiej Brytanii chce dostarczyć do ukraińskich szpitali lekkie, przenośne inkubatory. Piszę właśnie teraz do nich, ile może być potrzebnych inkubatorów, trudno mi to jednak dokładnie określić, kontakty ze szpitalami na Ukrainie są mocno utrudnione. Nie można tam po prostu zadzwonić, zapytać.

W piwnicy da się zorganizować oddział dla wcześniaków?

Agregatory prądu w schronie są, dopóki jest tlen, to można stosować respirator, jeśli dziecko wymaga sztucznej wentylacji. Ogromna jest ofiarność lekarzy, pielęgniarek i wszystkich osób pracujących w szpitalach. To dramatyczna sytuacja, nie wyobrażam sobie, że oni w takich warunkach pracują.

Co jeśli zabrakłoby prądu?

Nie będzie już można w żaden sposób wspomagać oddechu.

Pozostanie dotyk matki i tzw. kangurowanie: skóra dzieciątka do skóry mamy, dziecko przykryte kocykiem, może dwoma, czapeczką. Matka swoim ciepłem ogrzewa dziecka...

Nie ma słów na taką tragedię.

Zbieracie pieniądze, prosicie o sprzęt, leki. Czego najbardziej potrzeba?

Wszystkiego, co ratuje życie noworodka: sprzęt do intensywnej terapii, kaniule, cewniki, rurki intubacyjne, respiratory, aparaty CPAP do wsparcia oddechowego dzieci, które nie wymagają respiratora (do tzw. nieinwazyjnego wsparcia oddechowego). Potrzebne są też leki i płyny infuzyjne do odżywiania parenteralnego. Pomagają nam ludzie, wpłacając pieniądze na nasze konto, ale też firmy, z Polski i z całego świata: z Francji, Szwecji, ze Stanów, z Anglii. Polska Misja Medyczna ma przewieźć sprzęt do oddziałów neonatologicznych. Potrzebne są też leki, m.in. surfaktant, który powinien być podawany w pierwszych godzinach i dniach życia wcześniaka, gdyż pomaga płucom wcześniaka dojrzeć. To drogi lek. Liczymy na Panią Prezydentową Agatę Dudę, która włączyła się do pomocy w organizacji transportu leków.

Czy będziecie starać się ewakuować wcześniaki do Polski?

Być może tak się stanie.

Na razie nie ma decyzji o tym, żeby ewakuować wcześniaki, to nie jest łatwe, sam transport jest bardzo trudny, niebezpieczny. Musimy się jednak na to przygotować, żeby wiedzieć, w których szpitalach możemy je w Polsce umieścić, jeśli będzie można je bezpiecznie przywieźć.

Ja miałam pomysł, by transportować do nas kobiety w ciąży, zagrożone przedwczesnym porodem. Byliśmy na to gotowi, to znacznie bezpieczniejsze niż transport wcześniaków. Jednak kobiety chcą pozostać na Ukrainie, tam urodzić dziecko. Szanujemy to bardzo.

Na razie wiemy, że wszystkie wcześniaki z Ukrainy, które urodzą się w Polsce lub do Polski przyjadą, uzyskają wszelką pomoc medyczną. A wcześniaki urodzone poniżej 33. tygodnia ciąży będą objęte profilaktyką przeciw RSV, czyli wirusowi, który najczęściej wywołuje zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych. To też bardzo ważne.

Już wysłaliście transport mleka dla wcześniaków…

Tak, gdyż bardzo obawiamy się o laktację u tych matek. Mieliśmy sygnały, że brakuje mleka. Z jednej strony matki mają ogromną motywację do karmienia piersią, z drugiej strony stres bardzo niekorzystnie wpływa na laktację. Dlatego pierwszy nasz transport to był właśnie transport mleka dla niemowląt.

Ludzi dobrej woli jest dużo, mamy odzew od wielu osób z Polski i z całego świata. Pomagają neonatolodzy z całego świata. Kupują sprzęt, przesyłają pieniądze.

Nie jest to proste, to wojna, nikt z nas nie ma doświadczenia z transportem w takich warunkach, nikt nie był na taką sytuację przygotowany.

Stres związany z wojną może przyczynić się do przedwczesnego porodu i spowodować, że wcześniaków urodzi się więcej?

Oczywiście. Zdarzają się też sytuacje, że kobiety zaczynają rodzić na granicy. Niedawno tak się stało. Na szczęście było na tyle blisko granicy, że polski lekarz mógł pomóc.

Pomoc dla wcześniaków jest potrzebna dziś, czy będzie też potrzebna później, gdy wojna się skończy?

Będziemy długo potrzebni. Stworzyliśmy Koalicję dla Wcześniaka po to, żeby pomagać polskim dzieciom. Rodzice wymieniają się swoimi doświadczeniami na forach, organizujemy warsztaty, edukujemy. Teraz pomagamy ukraińskim wcześniakom. Jak mówiłam, pomagają cztery organizacje: Koalicja dla Wcześniaka, Neonatus, Tęczowy Kocyk, Matkowelove; ja zajmuję się wsparciem i koordynacją medyczną. Nie wiemy, jak i kiedy skończy się wojna, jednak pomoc będzie potrzebna jeszcze długo, w odbudowaniu tego, co było.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/ccdr4 Firmy mogą wpłacać darowiznę na konto Koalicji dla Wcześniaka

