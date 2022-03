Wojna na Ukrainie. Liczenie zmarłych po bombardowaniach Sumy i Ochtyrki. Trwa ewakuacja ludności

Bomby spadły na Sumę i Ochtyrkę w nocy z poniedziałku na wtorek 8 marca. Początkowo pisaliśmy o 14 zabitych, jednak bilans wzrósł już do 21 osób w pierwszym z tych miast i co najmniej jednej w drugim. Zginął m.in. 16-letni mistrz Ukrainy walczący w stylu sambo. Pod gruzami zginęła cała jego rodzina, w tym dwaj młodsi bracia sportowca.

Silne bombardownia wpłynęły na decyzję o ewakuacji miejscowej ludności. W środę 9 marca kancelaria prezydenta Wołodymyra Załenskiego poinformowała o wyprowadzeniu w dwóch turach około 5 tys. osób. Ludzie uciekali też w prywatnych samochodach, których liczbę oszacowano na około tysiąca.

Szef obwodu sumskiego poinformował w mediach społecznościowych, że w środę kontynuowana będzie ewakuacja ludności cywilnej. Dmytro Żywycki przekazał, że korytarz humanitarny ma prowadzić do Połtawy. „Całą noc pracowała grupa negocjacyjna i działanie korytarza humanitarnego z Sum do Połtawy zostało przedłużone dzisiaj, 9 marca, w godz. 9-21” – informował.

Sumy. Korytarz humanitarny pozwoli ewakuować mieszkańców?

Oprócz wyjazdu własnymi samochodami, możliwa będzie ucieczka 22 autobusami, które we wtorek wywiozły mieszkańców do Połtawy. Zabiorą one kobiety z dziećmi, kobiety w ciąży, osoby starsze i inwalidów. Żywycki podkreślał, że liczba ofiar nalotów na dwa wspomniane miasta z pewnością jeszcze wzrośnie. Tłumaczył, że trudno jest liczyć ciała, uwięzione pod gruzami budynków mieszkalnych.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Polska ruszyła z pomocą Ukraińcom. Najnowszy sondaż pokazuje, jak ogromna jest to skala