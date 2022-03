Wojna na Ukrainie. Cywile ofiarami ataków Rosjan. Zginęło już kilkadziesiąt dzieci

We wtorek 8 marca Ukrinform, powołując się na ukraińską rzeczniczkę praw dziecka, informował o śmierci 41 dzieci podczas wojny na Ukrainie. Kolejnych 76 najmłodszych miało zostać rannych. Już teraz wiadomo, że bilans ofiar nie tylko wśród dzieci, ale pośród wszystkich cywili, jest znacznie większy.

Wojna na Ukrainie. Prezydent Ukrainy o zabitych dzieciach

O tym, że podczas wojny z Rosją zginęło 52 dzieci w środę poinformował Wołodymyr Zełenski. „Nie pozwolimy nikomu na świecie ignorować cierpienia i mordowania naszych ludzi, naszych dzieci. Dzisiaj, kiedy poszedłem przemawiać przed parlamentem brytyjskim, najgorsza była dla mnie liczba 50. 50 ukraińskich dzieci zabitych w ciągu 13 dni wojny. A za godzinę było 52 dzieci. Nigdy tego nie wybaczymy. I wiem, że wy też nigdy nie wybaczycie okupantom” – powiedział prezydent Ukrainy.

Stale rośnie nie tylko bilans ofiar wśród dzieci, ale również pośród pozostałych cywilów. Podczas bombardowań i ostrzeliwania Czarnihowa na północy Ukrainy zginęło ponad 60 osób. Prawie 400 cywilów zostało tam rannych. Tragiczny jest również bilans walk i oblężenia Mariupola. Doradca mera Mariupola, Petro Andruszenko poinformował, że podczas blokady miasta z rąk rosyjskich oprawców zginęło 1,3 tys. osób, a jest to dopiero wstępny raport.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Śmiertelne żniwo zebrały również ostrzały prowadzone we wtorek przez Rosjan w obwodzie ługańskim. Rannych miało tam zostać 16 osób, a 5 zginęło. Stale rośnie również liczba ofiar bombardowania w Sumie i Ochtyrce. Z najnowszych doniesień wynika, że śmierć poniosły tam 22 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Z danych, które we wtorek podało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, wynika, że od początku wojny na Ukrainie zginąć miało 406 cywilów, a 801 miało zostać rannych. Jednak prawdziwa liczba rannych jest trudna do oszacowania podczas trwania ataków. Wiele wskazuje na to, że będzie o wiele wyższa.

