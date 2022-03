To tam uciekają oligarchowie Putina. Flotylla prywatnych odrzutowców już wylądowała

Samolot Romana Abramowicza wylądował w niedzielę wieczorem na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Nie jest do końca jasne, czy czołowy rosyjski oligarcha był na jego pokładzie. Wiadomo jednak, że jest to jeden z kilkunastu prywatnych odrzutowców, które w ostatnich dniach przyleciały z Rosji do Izraela.

Kremlowscy oligarchowie są dziś na cenzurowanym w całym cywilizowanym świecie. Jednak w Izraelu mogą liczyć na ciepłe przyjęcie. Nie tylko dlatego, że wielu z nich ma izraelskie paszporty, ale także dlatego, że po prostu dużo zapłacili za to, by rząd w Jerozolimie nie przyłączył się do zachodnich sankcji wobec reżimu Putina.