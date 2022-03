Bitwa o Mariupol. Rosjanie wzięli za zakładników pacjentów i personel szpitala

O zajęciu szpitala w Mariupolu poinformował za pośrednictwem aplikacji Telegram Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu donieckiego. Przekazał słowa jednego z pracowników placówki, który doniósł o wzięciu przez Rosjan zakładników. Okupanci uwięzili lekarzy, pielęgniarki i pozostałych przedstawicieli zawodów medycznych, a także wszystkich pacjentów.

„Niemożliwe jest wydostać się ze szpitala. Prowadzą intensywny ostrzał, a my siedzimy w piwnicy. Samochodów nie dopuszczono do szpitala przez dwa dni. Wokoło płoną wielopiętrowe budynki. 400 osób z sąsiednich domów zostało zmuszonych do przybycia do naszego szpitala. Nie pozwolili nam odejść” – przekazał jeszcze informator.

Szef regionalnej administracji przekazał, że rosyjscy okupanci niedawno niemal zniszczyli szpital. Całe piętra głównego budynku zapadły się na skutek bombardowania. Mimo wszystko w podziemiach szpitala medycy kontynuują swoją misję i w miarę możliwości udzielają pomocy rannym i chorym.

Pawło Kyryłenko zaapelował do międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka o odpowiedź na „złośliwe naruszenie norm i zwyczajów wojennych, rażące przestępstwa przeciwko ludzkości”. Podkreślał, że każdy obywatel Rosji zamieszany w przestępstwa na Ukrainie powinien zostać ukarany.

Wojna na Ukrainie. Ewakuacja cywilów z Mariupolu

Władze Mariupola poinformowały, że w poniedziałek 14 marca udało się ewakuować część mieszkańców miasta. Wcześniejsze próby kończyły się niepowodzeniem, bo Rosjanie nie przestrzegali czasowego zawieszenia broni. „Jest też potwierdzenie, że zawieszenie broni trwa obecnie wzdłuż ustanowionego korytarza humanitarnego” – przekazały władze miasta. Doniesienia te potwierdziła też wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk, cytowana przez Ukraińską Prawdę. Jak przekazała, około 600-700 osobom udało się wydostać z miasta. Zaznaczyła też, że do ewakuacji mieszkańców są przygotowane autobusy i duże samochody.

