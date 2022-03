Wojna na Ukrainie. Rosjanie od początku inwazji wystrzelili już ponad 950 pocisków rakietowych

Wysoki rangą przedstawiciel departamentu obrony USA w rozmowie z dziennikarzami ujawnił, ile rakiet od początku konfliktu na Ukrainie wystrzeliła już strona rosyjska. Według informacji posiadanych przez amerykańskich wojskowych, mowa o ponad 950 pociskach z napędem odrzutowym.

Amerykański wojskowy przekazał też, iż obie strony: ukraińska i rosyjska, wykorzystują w walce już 90 proc. wszystkich swoich sił bojowych. Przekazał, że Stany Zjednoczone oceniają zerowy lub bliski zeru postęp Armii Czerwonej w realizowaniu swoich celów. Zaznaczono, że mowa głównie o siłach lądowych.

Wojsko USA podkreśla, że żadne z sił rosyjskich nie posunęły się w ostatnich dniach ani trochę bliżej stolicy napadniętego państwa. Według ich szacunków, siły rosyjskie są „wciąż około 15-20 kilometrów na północny-zachód i 20-30 kilometrów na wschód” od Kijowa.

W ciągu ostatnich 24 godzin wsparcie obronne ze strony Stanów Zjednoczonych i innych państw „kontynuowało” swój napływ na Ukrainę. Dziennikarzom przekazano, że wspomniane wsparcie zawierało także broń.

Prezydent Ukrainy domaga się zamknięcia nieba nad Ukrainą

Jak ocenił we wtorek 15 marca Wołodymyr Zełenski, NATO jest „najsilniejszym sojuszem na świecie”, ale niektórzy jego członkowie są „zahipnotyzowani przez rosyjską agresję”. – Słyszymy dużo rozmów o trzeciej wojnie światowej, która rzekomo mogłaby się rozpocząć, jeśli NATO zamknie ukraińskie niebo dla rosyjskich rakiet i samolotów i i dlatego humanitarna strefa zakazu lotów nie jest ustanawiana – mówił i wzywał do ustanowienia nad Ukrainą strefy zakazu lotów. – To pozwala rosyjskiej armii bombardować pokojowe miasta i wysadzać w powietrze nasze bloki mieszkaniowe, szpitale i szkoły. Cztery wielopiętrowe budynki w Kijowie zostały zbombardowane dziś rano – wskazywał.

Według BBC przywódca Ukrainy mówił też o tym, że wsparcie, które Ukraina otrzymuje do Wielkiej Brytanii i innych krajów szybko się zużywa. Zełenski podkreślał też, że z zadowoleniem przyjął sankcje wprowadzone przez Zachód wobec Rosji, ale one nie wystarczą do zatrzymania agresji i potrzebne są kolejne. Krytykował też firmy, które nadal prowadzą interesy z Rosją.

