Morawiecki i Kaczyński na spotkaniu z Zełenskim. Jest nagranie

We wtorek 15 marca premier Mateusz Morawiecki i wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński wraz z szefami rządów Czech i Słowenii Petrem Fialą i Janezem Jansą udali się pociągiem do Kijowa. Nagranie ze spotkania z prezydentem Ukrainy zostało opublikowane przez NEXTĘ kilkanaście minut przed godziną 22 czasu polskiego. – Wasza wizyta w Kijowie, w tym trudnym czasie, jest silnym dowodem wsparcia. Bardzo to doceniamy – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Wizyta polityków trzech państw w Kijowie

Kilka godzin wcześniej Mateusz Morawiecki opublikował na Facebooku zdjęcia z Kijowa. „Ta wojna to wynik działań okrutnego tyrana, który atakuje bezbronnych cywili, bombarduje miasta i szpitale na Ukrainie! W jej wyniku świat stracił poczucie bezpieczeństwa, a niewinni ludzie giną i tracą dorobek całego życia” – napisał premier w odniesieniu do rosyjskiej agresji na Ukrainę.

„Musimy jak najszybciej zatrzymać tragedię, która dzieje się na Wschodzie. To dlatego, razem z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, premierami Petrem Fialą i Janezem Janšą, jesteśmy w Kijowie” – wyjaśnił powody wyjazdu polsko-słoweńsko-czeskiej delegacji do stolicy Ukrainy. Zdjęcia z Kijowa opublikowali też Fiala i Janša.

Wojna Rosja – Ukraina. Kolejne rozmowy delegacji

We wtorek 15 marca odbyła się kolejna tura rozmów między przedstawicielami Rosji i Ukrainy, a jej przebieg podsumował doradca prezydenta Ukrainy. „Będziemy kontynuować (rozmowy – red.) jutro. Bardzo trudny proces negocjacji. Istnieją zasadnicze sprzeczności. Ale z pewnością jest miejsce na kompromis. W przerwie kontynuowana będzie praca w podgrupach” – napisał w mediach społecznościowych Michajło Podoljak. Dzisiejsze rozmowy między stroną rosyjską i ukraińską trwały kilka godzin.

