Wojna na Ukrainie. 109 pustych wózków dziecięcych we Lwowie. Tak upamiętniono zabite przez Rosjan dzieci

„Puste wózki dziś na Rynku symbolizują życie aniołków. One bronią teraz nieba Ukrainy, zamiast zdecydowanych działań świata. To straszna cena wojny, którą Ukraina dziś płaci” – napisał w mediach społecznościowych mer Lwowa Andrij Sadowy. „Wzywamy dorosłych z całego świata, by stanęli jak jedna tarcza, by bronić ukraińskie dzieci i dać im przyszłość” – zaapelował.

CNN zauważa, że o 109 zabitych dzieciach informuje również biuro ukraińskiego Prokuratora Generalnego, a ukraiński raport przyjął już Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zabijają cywili

Wbrew temu, co mówi rosyjska propaganda, od początku inwazji Rosji na Ukrainie giną cywile. W środę Rada Miasta Mariupol potwierdziła przerażającą informację o zbombardowaniu budynku Teatru Dramatycznego w Mariupolu, w którym chowały się setki cywili, w tym dzieci. Tego samego dnia ukraiński krajowy nadawca Suspilne poinformował o bestialskim zachowaniu rosyjskich sił okupacyjnych w Czernichowie. Tam Rosjanie miele otworzyć ogień do ludzi czekających w kolejce po chleb.

W minioną sobotę Informację o stratach ukraińskiej armii Zełenski przekazał podczas niemal godzinnej rozmowy z zagranicznymi dziennikarzami, która odbywała się w sobotę. U nas zginęło około 1300 żołnierzy, a z Rosji - ponad 12 tysięcy – mówił Zełenski. Podkreślił, że straty wroga są niemal 10-krotnie większe.

„Ostrożny bilans” strat Rosji podał z kolei wywiad USA, na którego dane powołuje się „New York Times”. W ciągu trzech tygodni walk miało zginąć 7 tys. żołnierzy, w tym co najmniej trzech generałów. Liczba rannych żołnierzy szacowana jest między 14 a 21 tys. Pentagon zaznaczył, że jeśli wskaźnik zabitych i rannych w danej jednostce osiągnie 10 proc., to oddział zaczyna mieć problemy z funkcjonowaniem. Duże straty powodują również spadek morale u żołnierzy.

