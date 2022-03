Siergiej Ławrow o propozycji Jarosława Kaczyńskiego ws. Ukrainy. „To jest demagogia”

Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński w tym tygodniu odwiedził Kijów wspólnie z premierami Polski, Czech i Słowenii. Po spotkaniu z prezydentem i premierem Ukrainy proponował, żeby na Ukrainę wysłać misję pokojową NATO „czy szerszego układu międzynarodowego”.

– Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO albo szerszego układu pokojowego. Misja, która będzie potrafiła się obronić, która znajdzie się na terenie Ukrainy i nie będzie to misja obronna. Będzie to misja dążąca do pokoju, pomocy humanitarnej, ale będzie też osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne. To coś, czego Europa, Ukraina i świat najbardziej potrzebuje – mówił w Kijowie prezes PiS.

Komentarz szefa MSZ Rosji zamieściła w sobotę agencja TASS.

– To jest demagogia i członkowie NATO zrozumieją, że muszą być realistami – powiedział Ławrow. – Nie wykluczam, że gdyby ta decyzja przeszła, większość sił pokojowych pochodziłaby z Polski i przejęłyby ona kontrolę nad zachodnią Ukrainą i Lwowem – kontynuował. Dodał, że polski kontyngent zostałby tam na długi czas i prawdopodobnie „taki jest cel (polskiego - red.) planu”.

Jens Stoltenberg: Nie planujemy użycia sił NATO

Wcześniej do apelu o wysłanie misji pokojowej NATO na Ukrainę odniósł się Jens Stoltenberg.

– To czego potrzebujemy, to pokój na Ukrainie. Wspieramy wszelkie wysiłki, by wynegocjować dyplomatyczne rozwiązanie. Wspieramy toczące się rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją i Ukrainą, a jednocześnie wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że to co może osiągnąć przy stole negocjacyjnym, zależy od sytuacji na polu bitwy – mówił. – Więc raz jeszcze – wspieramy oczywiście wysiłki pokojowe, chcemy by Rosjanie wycofali swoje oddziały, ale nie planujemy użycia sił NATO na terytorium Ukrainy – zaznaczył.

Czytaj też:

Polsko-ukraińska granica przestała istnieć. Jest tylko pogranicze