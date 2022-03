Wojna na Ukrainie. Ambasador USA nie pozostawia złudzeń. „Nie wyślemy amerykańskich żołnierzy”

– Prezydent powiedział bardzo jasno, że nie wyślemy amerykańskich żołnierzy na Ukrainę – przypominała słowa Joe Bidena ambasasdor Linda Thomas-Greenfield, gdy dziennikarz CNN zapytają o to, czy USA poprą inicjatywę Polski. Thomas-Greenfield zaznaczyła też, że Biden zapewniał, że „gdyby doszło do ataku na którykolwiek kraj NATO”, to zgodnie z art. 5 traktatu północnoatlantyckiego „Stany Zjednoczone udzielą wsparcia tym krajom i będą ich bronić”.

Choć jednocześnie amerykańska urzędniczka stwierdziła, że decyzja o utworzeniu misji pokojowej jest w gestii NATO. – Nie wiem, jakie decyzje zostaną podjęte na konferencji NATO ani jak NATO odpowie na propozycję Polski – dodała.

Joe Biden przyjedzie do Polski

Biały Dom poinformował, że w piątek 25 marca do Warszawy przyleci prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Głównym elementem wizyty będzie spotkanie dwustronne z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Prezydent USA przedyskutuje z Dudą, w jaki sposób „Stany Zjednoczone wspólnie z sojusznikami i partnerami odpowiadają na kryzys humanitarny i kryzys praw człowieka wywołany przez niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną wojnę wypowiedzianą Ukrainie przez Rosję”.

Przed wizytą w Warszawie prezydent USA 24 marca uda się do Brukseli, gdzie będzie miał okazję spotkać się z przywódcami NATO, Unii Europejskiej i G7. Już wcześniej rzeczniczka Białego Domu zapowiadała, że Joe Biden nie planuje z kolei lecieć na Ukrainę. – Będzie koncentrował się na dalszym mobilizowaniu świata we wspieraniu Ukraińców i sprzeciwie wobec inwazji prezydenta Putina na Ukrainę, ale nie ma planów wyjazdu na Ukrainę – podkreśliła Jen Psaki.

Pomysł wysłania misji pokojowej na Ukrainę zaprezentował Jarosław Kaczyński. W Kijowie przedstawił pomysł wysłanie na Ukrainę „misji pokojowej NATO albo szerszego układu pokojowego”, która byłaby osłonięta przez siły zbrojne, ale miałaby dążyć „do pokoju, pomocy humanitarnej”. W środę 16 marca Mariusz Błaszczak poinformował o przedłożeniu w NATO projektu międzynarodowej misji pokojowej na Ukrainie. Jednak tego samego dnia do pomysłu sceptycznie odniósł się rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price a szef NATO jasno zadeklarował, że NATO nie planuje użycia swoich sił na terytorium Ukrainy.

