Tusk do Morawieckiego: Czas dorosnąć do sytuacji. Jest wojna u naszych granic, Mateuszu!

W KPRM odbyło się w poniedziałek 21 marca spotkanie szefa rządu z liderami ugrupowań parlamentarnych. Dotyczyło sytuacji w Ukrainie i kryzysu związanego z inwazją Rosji.

Jak informował rzecznik rządu Piotr Mueller, premier Mateusz Morawiecki przedstawił na spotkaniu kilka punktów, których wdrożenie wymagałoby zmiany konstytucji. To m.in. propozycja wyłączenia z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię; propozycja, która pozwala na to, by na terenie Polski konfiskować majątki oligarchów rosyjskich oraz kwestia wprowadzenia dodatkowego opodatkowania podmiotów, które kontynuują swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

Tusk o spotkaniu z Morawieckim

– Problem polega na tym, że sytuacja jest bardzo poważna, a więc tematy były bardzo poważne, ale nie do końca poważni byli partnerzy ze strony rządowej – mówił po spotkaniu premiera z opozycją przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak dodał, odnosi wrażenie, że „ciągle chodzi bardziej o politykę niż rzeczywistą pracę na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny”.

Tusk podkreślił, że opozycja jest gotowa do wspólnej pracy. – Nie ma tu mowy o jakichkolwiek oszczędnościach, trzeba wszystkiego więcej. Gotowość do wspólnej pracy na rzecz obronności jest powszechna – przekonywał. Jak przyznał, odniósł jednak wrażenie, że "ciągle chodzi bardziej o politykę niż rzeczywistą pracę na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny".

– Oczywisty postulat natychmiastowego zamrożenia rosyjskich aktywów w Polsce nie spotkał się z pozytywną opinią pana premiera, nie wiem dlaczego. Postulat, by nie wpuszczać Orbana, a za jego pośrednictwem Rosjan, do naszego przemysłu naftowego nie spotkał się z akceptacją i został odrzucony przez pana premiera – powiedział Tusk.

Wojna na Ukrainie. Tusk zwrócił się do Morawieckiego

Tusk wyraził opinię, że Polska dzisiaj potrzebuje decyzji i to natychmiast, a nie takich politycznych testów i politycznego badania, jak można znowu opozycję postawić w trudnej sytuacji. – Bo właściwie głównie chyba temu było poświęcone spotkanie, jeśli chodzi o intencje panów Morawieckiego i Kaczyńskiego – dodał. Szef PO zapewnił, że w każdej sprawie, w której będą decyzje, będzie działanie, jesteśmy do dyspozycji.

Przewodniczący PO po spotkaniu z politykami PiS zamieścił także wpis na Facebooku, w którym zwrócił się bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego. „Premier Morawiecki mija się z prawdą. To najdelikatniejszy opis dzisiejszego spotkania. Czas dorosnąć do sytuacji. Jest wojna u naszych granic, Mateuszu!” – stwierdził Donald Tusk.

