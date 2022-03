Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się w czwartek 24 lutego. Od tego czasu ponad 3,3 mln obywateli zaatakowanego państwa opuściło swoje domy. Ponad 2,5 mln Ukraińców schronienie przed dramatem wojny znalazło w Polsce. Szacuje się, że ta liczba może znacznie wzrosnąć.

Wojna toczy się również w obszarze informacyjnym. Nie tylko na terenie Ukrainy czy Polski, ale na całym świecie. Od pierwszych dni inwazji, we „Wprost” informujemy na bieżąco o aktualnych wydarzeniach na Ukrainie. Walczymy z dezinformacją w sieci, obalamy fake newsy. Nasi dziennikarze pracują przy wschodniej granicy. Są również na Ukrainie, żeby być jak najbliżej tego, co dzisiaj najważniejsze. Rozmawiamy z ekspertami, radzimy jak mądrze pomagać uchodźcom, dokumentujemy każdy dzień wojny, żeby zostawić świadectwo zbrodni Władimira Putina dla przyszłych pokoleń. Ale to nie wszystko.

„Wprost” wspiera ukraińskich dziennikarzy. Rusza nowa inicjatywa

Dzisiaj w ogromnej potrzebie są nasi koledzy po fachu. Ukraińscy dziennikarze, którzy z dnia na dzień stracili pracę, stracili członków rodziny, stracili dom. Teraz potrzebują nie tylko wsparcia w ukazywaniu prawdy o ich kraju, ale także konkretnej pomocy dla nich samych. Dlatego Fundacja Tygodnika „Wprost” postanowiła zainicjować zbiórkę na rzecz ukraińskich dziennikarzy i ich rodzin. Wydawca „Wprost” jako pierwszy przeznacza na ten cel 100 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na edukację, leczenie, zakwaterowanie, sprzęt do pracy oraz możliwość jej wykonywania u nas lub w innych mediach.

„Niech małe gesty wielu osób i firm, zamienią się w rzekę pomocy dla tych, którzy dziś potrzebują jej najbardziej. Czyniąc dobre gesty, możemy być częścią zmiany, którą chcemy widzieć w dzisiejszym świecie” – skomentował Michał M. Lisiecki, twórca PMPG Polskie Media S.A., wydawca mediów opinii „Wprost”, „DoRzeczy” i fundator „Fundacji Wprost".

Celem jest również budowa nowego, wolnego, ukraińskiego medium w Polsce. Chcemy oddać głos ukraińskim dziennikarzom na naszych łamach. Chcemy, żeby to oni w swoim ojczystym języku opisywali prawdę o aktualnych wydarzeniach oraz – co niezwykle ważne – dostarczali praktycznych informacji dla innych Ukraińców, którzy byli zmuszeni opuścić ogarnięty wojną kraj.

Fundacja Tygodnika „Wprost”

Fundacja Tygodnika „Wprost” działa od 2012 roku. Dotychczas główne obszary jej działalności koncentrowały się na edukacji, wspierając zdolnych uczniów z najuboższych rodzin. W związku z wojną na Ukrainie, dzisiaj chcemy skoncentrować działania fundacji na programie pod nazwą „Pomoc ukraińskim dziennikarzom” / „Help for Ukrainian journalists”.

Z całego serca zapraszamy do wsparcia i współpracy. Zarówno Czytelników wszystkich mediów, jak i same media, które zachęcamy do przyłączenia się do naszej akcji. Poza środkami pieniężnymi, docenimy również wsparcie rzeczowe, które wykorzystamy na potrzeby działania Fundacji „Wprost”.

Wesprzeć akcję można, dokonując wpłaty na konto bankowe Fundacji Tygodnika „Wprost”:

Fundacja Tygodnika „Wprost”

al. Jerozolimskie 212

02-486 Warszawa

NIP: 5213631951

BANK: mBank S.A.

ul. Prosta 18, Warsaw 00-850, Poland

SWIFT: BREXPLPWMBK

Rachunek/ Account PLN: 78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

IBAN: PL 78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport