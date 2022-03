NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie trwa miesiąc. Najważniejsze informacje – relacja z 24 marca

Wojna na Ukrainie – relacja na żywo, 24 marca

6:21 Rosja poinformowała Stany Zjednoczone, że wydali grupę amerykańskich dyplomatów – poinformowała agencja Interfax. Nie wiadomo, jak liczna będzie ta grupa. 6:10 Wojna na Ukrainie. Najnowsze przemówienie Wołodymyra Zełenskiego



Wołodymyr Zełenski opublikował najnowsze nagranie skierowane do ukraińskiego narodu, ale także społeczności międzynarodowej. Odwołał się do zbliżających się wydarzeń.



– Czekamy na poważne kroki ze strony NATO, UE i G7. Na tych trzech szczytach zobaczymy, kto jest przyjacielem i partnerem – powiedział prezydent Ukrainy. 6:04 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji, w której przedstawiamy najważniejsze wydarzenia dotyczące wojny na Ukrainie.