NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie trwa miesiąc. Najważniejsze informacje – relacja z 24 marca

Wojna na Ukrainie – relacja na żywo, 24 marca

7:42 Wołodymyr Zełenski wystąpi przed liderami NATO na dzisiejszym szczycie – poinformował sekretarz generalny Jens Stoltenberg. 7:25 Rosyjskie wojska nie rezygnują z prób wznowienia natarcia w celu zajęcia stolicy Ukrainy, Czernihowa, Charkowa – poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 7:11 Wołodymyr Zełenski kontynuuje serię wystąpień w parlamentach wielu państw. Prezydent Ukrainy będzie przemawiał przed politykami z Irlandii na początku kwietnia. 7:04 W Charkowie rosyjskie wojska zabiły 294 cywilów – podaje Ukrinform. 6:50 W czwartek w Brukseli odbędą się szczyty NATO, Unii Europejskiej i grupy G7. W opublikowanym w nocy wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski ponownie wezwał Sojusz Północnoatlantycki do udzielenia Ukrainie większej pomocy.



Trzy ważne narady w Brukseli. Wołodymyr Zełenski: Zobaczymy, kto jest przyjacielem, partnerem, a kto zdrajcą 6:34 Tak wygląda Mariupol po miesiącu wojny:



twitter.com 6:21 Rosja poinformowała Stany Zjednoczone, że wydali grupę amerykańskich dyplomatów – poinformowała agencja Interfax. Nie wiadomo, jak liczna będzie ta grupa. 6:10 Wojna na Ukrainie. Najnowsze przemówienie Wołodymyra Zełenskiego



Wołodymyr Zełenski opublikował najnowsze nagranie skierowane do ukraińskiego narodu, ale także społeczności międzynarodowej. Odwołał się do zbliżających się wydarzeń.



– Czekamy na poważne kroki ze strony NATO, UE i G7. Na tych trzech szczytach zobaczymy, kto jest przyjacielem i partnerem – powiedział prezydent Ukrainy. 6:04 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji, w której przedstawiamy najważniejsze wydarzenia dotyczące wojny na Ukrainie.