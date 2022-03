Gen. Gruszka: nie mogą straszyć, że zmiotą Warszawę w pół minuty, NATO musi się otrząsnąć

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Joe Biden rozpoczyna w piątek wizytę w Polsce. Jakich deklaracji możemy się spodziewać?

Gen. Edward Gruszka: Oprócz rozszerzania pakietu sankcji, o czym była mowa podczas czwartkowego nadzwyczajnego szczytu NATO, Sojusz w pierwszej kolejności powinien postarać się i przejąć inicjatywę operacyjną we wszystkich obszarach – ekonomicznym, militarnym, dyplomatycznym, informacyjnym, psychologicznym. Jest jeszcze wiele do wykonania, ale przede wszystkim w retoryce prezydenta Bidena powinna znaleźć się odpowiedź na to, co by się wydarzyło, gdyby Rosjanie użyli broni masowego rażenia a zwłaszcza taktycznej broni jądrowej.

Nie może być tak, że Putin gra na emocjach całego świata, a w rosyjskiej telewizji wypowiadają się namaszczeni przez rosyjskie elity eksperci, którzy straszą, że zmiotą Warszawę z ziemi w ciągu pół minuty.

Co zatem Biden mógłby odpowiedzieć?

Że wśród państw demokratycznym na świecie, wiele z nich też dysponuje bronią jądrową – USA, Wielka Brytania, Francja. I myślę, że NATO zdaje sobie z tego sprawę i z pewnością są teraz na gorąco opracowywane różne scenariusze na wypadek ograniczonego użycia broni masowego rażenia.