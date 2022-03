Wojna na Ukrainie. Erdogan ujawnił, na jakim etapie są negocjacje. „Spór o kwestie terytorialne”

Recep Tayyip Erdogan rozmawiał z dziennikarzami podczas nadzwyczajnego szczytu NATO w Brukseli. Prezydent Turcji stwierdził, że rezolucje przyjęte przez sojuszników „nie powinny być postrzegane jako groźba wobec Rosji lub innego państwa trzeciego”, ale jako „odstraszanie”. Poza tym mówił o rezultatach negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą.

Prezydent Turcji stwierdził, że negocjacje obejmują sześć głównych obszarów, a w czterech porozumienie jest blisko. Jeden z nich ma dotyczyć kwestii członkostwa Ukrainy w NATO. – Prezydent Zełenski zaczął zaznaczać, że Ukraina może zrezygnować ze starania się o członkostwo – zauważał prezydent Turcji. Jego zdaniem porozumienie jest blisko w kwestii częściowego rozbrojenia Ukrainy, gwarancji bezpieczeństwa i kwestii języka rosyjskiego jako urzędowego. Spór toczy się wokół spraw Krymu i Donbasu.

Reuters przypomina też, że Turcja dzieli granicę na Morzu Czarnym zarówno z Ukrainą, jak i Rosją, a kraj ten chce grać rolę mediatora w konflikcie. Erdogan zaznaczał, że głównym celem Turcji jest doprowadzenie do rozmów między prezydentami Ukrainy i Rosji. Poinformował również, że jeszcze w piątek będzie rozmawiał z prezydentem Zełenskim, a później z Władimirem Putinem.

Prezydent Turcji rozmawiał z Władimirem Putinem. Padła konkretna propozycja

W czasie ostatniej rozmowy z Władimirem Putinem Recep Tayyip Erdogan zaproponował, że może przyjąć obu polityków w swoim kraju, aby mogli rozmawiać o deeskalacji napięcia w związku z toczącą się wojną. – Pan Zełenski jest na to przygotowany. Putin uważa jednak, że stanowiska nie zbliżyły się jeszcze na tyle, by mogło dojść do negocjacji na szczeblu przywódców – relacjonował rzecznik Erdogana.

Jak przekazał, Władimir Putin ma sześć żądań wobec Ukrainy. – Zasadniczo omawianych jest sześć tematów. Pierwszym z nich jest neutralność Ukrainy, czyli odrzucenie członkostwa w NATO. Po drugie, rozbrojenie i wzajemne gwarancje bezpieczeństwa w kontekście modelu austriackiego. Po trzecie, proces, który strona rosyjska nazywa „denazyfikacją”. Po czwarte, usunięcie przeszkód w powszechnym używaniu języka rosyjskiego na Ukrainie – relacjonował rzecznik prezydenta Turcji.

