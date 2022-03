Wiadomo więcej na temat zniszczonego przez Ukraińców okrętu. Okazuje się, że to nie „Orsk”

Czwartkowy sukces militarny strony ukraińskiej wciąż nie schodzi z nagłówków portali i gazet na całym świecie. Po 24 godzinach od pierwszych informacji, wiemy już znacznie więcej na jego temat. Przede wszystkim zniszczony został okręt „Saratow”, a nie jak początkowo sądzono „Orsk”.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wypuścił oficjalny komunikat, mający uporządkować informacje na temat osiągnięć żołnierzy. „W wyniku uderzenia w zajęty przez okupantów port w Berdiańsku zniszczono duży okręt desantowy »Saratow«. Inne duże okręty desantowe, »Cezar Kunikow« i »Nowoczerkask« zostały uszkodzone. Trwa ustalanie informacji na temat pozostałych strat przeciwnika” - można przeczytać w komunikacie na Facebooku.

„Saratow” to okręt desantowy klasy 1171 „Tapir”, czyli w nazewnictwie NATO „Aligator”. Należał do Floty Czarnomorskiej, a zbudowano go w 1964 roku. Co ciekawe, kapitanem na desantowcu „Saratow” był Wołodymyr Chramczenkow, który w 2014 roku po aneksji Krymu porzucił służbę w armii ukraińskiej i przeszedł na stronę wroga.

Wojna na Ukrainie. Operacja specjalna w Berdiańsku

Berdiańsk jest miastem portowym w południowej części Ukrainy u wybrzeży Morza Azowskiego. Kontrolę nad nim od początku wojny sprawują Rosjanie. W czwartek rano mieszkańców miasta obudził dźwięk potężnych eksplozji. Osoby mieszkające w pobliżu portu dostrzegły również ogień i kłęby dymu unoszące się nad rosyjskim okrętem wojennym. W mediach społecznościowych bardzo szybko pojawiły się nagrania, na których widać, co działo się w porcie.

Rosjanie ponoszą ogromne straty na wojnie z Ukrainą

W czwartek rano ukraiński sztab generalny poinformował, że Ukraińcom udało się zatrzymać Rosjan. Okupanci minionej doby nie poczynili postępów w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim i północno-wschodnim. „Grupy wojsk odstraszają wroga na tych terenach, prowadzą operację stabilizacyjną i wykonują zadania obrony terytorialnej” – przekazano w komunikacie.

Siły zbrojne przekazały również najnowsze dane dotyczące strat Rosjan na Ukrainie. Zabitych, rannych lub pojmanych zostało już ok. 15,8 tys. rosyjskich żołnierzy. Okupanci stracili również:

530 czołgów

1597 wozów opancerzonych

1033 ciężarówki

280 jednostek artyleryjskich

82 wyrzutnie rakietowe MLRS

47 jednostek obrony przeciwlotniczej

108 samolotów

124 helikoptery

72 cysterny z paliwem

4 statki

