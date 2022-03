Polska jednym z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy? Piotr Müller nie zaprzecza

We wtorek 29 marca odbyła się kolejna tura rozmów między przedstawicielami Rosji i Ukrainy. Tym razem delegacje spotkały się w Turcji. Po zakończeniu negocjacji przedstawiciel Ukrainy Dawid Arachamija z frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu poinformował, że Kijów, nauczony porażką Memorandum Budapesztańskiego, oczekuje ustanowienia nowych gwarancji bezpieczeństwa.

Ukraina postuluje zawarcie nowego międzynarodowego traktatu z zapisami na wzór art. 5 NATO. Jak tłumaczył deputowany, sygnatariusze byliby zobowiązani do udzielenia pomocy Ukrainie w razie ponownej agresji Rosji. Gwarantami miałyby być: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone, Francja, Turcja, Niemcy, Kanada, Polska i Izrael.

Rozmowy Rosja – Ukraina. Polska tzw. państwem-gwarantem?

O to, czy Polska stanie się tzw. państwem-gwarantem w ewentualnym porozumieniu, został zapytany Piotr Müller na konferencji prasowej. – Będziemy informować o takich decyzjach, jeżeli one będą podjęte. W tej chwili trwają negocjacje pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską. Tak jak mówię, takie zobowiązania, o których dzisiaj mówią media, to są zobowiązania ważne, ale będziemy o nich informować, czy takie decyzje zapadły, czy nie, gdy będą ustalone szczegóły tego typu propozycji – powiedział rzecznik polskiego rządu.

– Faktycznie trwają różnego rodzaju rozmowy, również strony polskiej, aby te negocjacje pokojowe zakończyły się jak najszybciej, na tym nam bardzo zależy, ale zawsze szczegóły tego typu zobowiązań, umów są bardzo istotne, bo z nich później wynikają konkretne zobowiązania, potencjalne zobowiązania na przyszłość – kontynuował Piotr Müller.

