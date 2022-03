Część holenderskich polityków zbojkotowała wystąpienie Zełenskiego. Powołują się na tradycję

Wołodymyr Zełenski relacjonuje kolejne dni wojny na Ukrainie w przemówieniach skierowanych do narodu, a także występując przed parlamentami innych państw. W czwartek 31 marca zwracał się do holenderskich polityków. – 36 dni. Tyle czasu nasze państwo i nasi obywatele stają twarzą w twarz z armią, którą nazywano najsilniejszą na świecie. Rosja od dziesięcioleci przygotowała się (aby wystąpić – red.) przeciwko nam, przeciwko wolności – powiedział prezydent Ukrainy.

Częściowy bojkot przemówienia Zełenskiego. Jaki jest powód?

Rosjanie atakują zarówno cele militarne, jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Bombardują ukraińskie miasta, ostrzeliwują korytarze humanitarne. – Bez względu na to, jak przerażająco może to zabrzmieć, ludzie zaczynają się do tego przyzwyczajać – powiedział Wołodymyr Zełenski, którego słowa cytuje Interfax-Ukraine. – Codzienne raporty o liczbie zniszczonych domów, ostrzelanych miastach nie wywołują już emocji. Dla wielu wojna staje się rutyną. Niestety. To prawda, ale nie dla tych, których życie jest zagrożone – kontynuował prezydent Ukrainy.

20-minutowe przemówienie Wołodymyra Zełenskiego zakończyło się owacją na stojąco. Prezydent Ukrainy wystąpił przed Tweede Kamer jako pierwszy zagraniczny przywódca w historii tej izby. Jego słowom przysłuchiwał się m.in. premier Mark Rutte. W sesji nie wzięli udziału politycy Forum Dla Demokracji (FvD). Przedstawiciele ugrupowania przekonywali, że wystąpienie prezydenta Ukrainy w parlamencie to zerwanie z tradycją i jednocześnie apelowali o to, aby holenderski parlament był całkowicie niezależny. Partia zmaga się z oskarżeniami o prorosyjskość.

