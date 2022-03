Wizyta Dudy w Watykanie. Ks. Isakowicz-Zaleski o papieżu: Brakuje nam proroka. Tu nie ma dyskusji

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Papież Franciszek wzbudził kontrowersje swoją postawą wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z jednej strony potępia wojnę, z drugiej – jest przeciwnikiem wspierania militarnego Ukrainy.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Brakuje jasnego stanowiska Stolicy Apostolskiej w sprawie wojny. Papież nie mówi, kto napadł na Ukrainę i nie określa, jaki jest charakter wojny. Wojna sama w sobie jest zła, ale przecież jest pojęcie „wojny sprawiedliwej”, z którą teraz mamy właśnie do czynienia.

Ukraińcy bronią się przed agresją i mają prawo walczyć, używać broni, jak Polacy w 1939 roku.

W ostatnich latach zmieniło się stanowisko Kościoła w sprawie wojny. W encyklice „Fratelli tutti” papieża Franciszka jest mowa o rezygnacji z dalszego akceptowania przez Kościół katolicki „wojny sprawiedliwej”.

Pojęcie, zaczerpnięte z dawnej tradycji rzymskiej, zostało później przyjęte przez Kościół, który odróżnia strony konfliktu. Niestety dwa lata temu, we wspomnianej encyklice, papież stwierdził, że każda wojna jest zła, a więc wina leży i po stronie oprawcy jak i ofiary. Ubolewam nad takim podejściem do sprawy, bo co ma zrobić napadnięty? To jakaś utopia.