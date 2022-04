Akcja „Wprost” zakończona sukcesem. Przekazaliśmy wsparcie dla Fundacji Świętego Mikołaja

Na początku marca informowaliśmy Państwa o akcji, jaką zainicjowała redakcja „Wprost” w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Celem była pomoc najmłodszym poszkodowanym w wyniku wojny. Dziś przyszedł czas zobaczyć owoce naszej akcji i podziękować Czytelnikom za odpowiedź na nasz apel. Zyskaliście Państwo dostęp do wartościowych treści, a my możemy skierować strumień pomocy dalej – prosto do tych, którzy jej potrzebują.

„Wprost” i Fundacja Świętego Mikołaja – wsparcie ukraińskich dzieci!

Redakcja „Wprost” zakończyła wspólną akcję z Fundacją Świętego Mikołaja. Informacja o naszej inicjatywie dotarła do blisko 9 MLN użytkowników serwisu wprost.pl i poruszyła wiele ludzkich serc. Dziś nadszedł czas gorących podziękowań. Pragniemy wyrazić wdzięczność darczyńcom oraz całemu zespołowi zaangażowanemu w realizację akcji po stronie „Wprost” i Fundacji.

„Od 40 lat redakcja Wprost może liczyć na wrażliwość społeczną swoich Czytelników, Współpracowników i Partnerów. Tym razem połączyło nas wsparcie Fundacji Świętego Mikołaja działającej na rzecz dzieci poszkodowanych w wyniku konfliktu w Ukrainie. Nasi Czytelnicy okazali solidarność, zaangażowanie i wrażliwość, za co niezmiernie dziękujemy” – komentuje Prezes Fundacji „Wprost”, Katarzyna Gintrowska.

Dzięki zaangażowaniu użytkowników wprost.pl prowadzona w marcu akcja okazała się sukcesem. Spółka AWR „Wprost” przekazała wsparcie o wartości 131 290 PLN, a dzięki działaniom promocyjnym na serwisach wydawniczych wprost.pl, Fundacja Świętego Mikołaja zebrała dodatkowe 16.000 PLN w formie bezpośrednich wpłat na konto fundacji.



Fundacja Świętego Mikołaja pomaga dzieciom z Ukrainy od 2019 roku. Wojna postawiła nas przed ogromnym wyzwaniem. Od pierwszego dnia apelowaliśmy o solidarność z dziećmi, które są najbardziej bezbronnymi ofiarami każdego konfliktu zbrojnego. „Wprost” odpowiedziało na nasz apel i postanowiło nam pomóc. Zawsze będziemy o tym pamiętać. Z całego serca dziękuję wszystkim czytelnikom i całej redakcji. Dzięki Państwa darowiznom będziemy mogli pomóc kolejnym dzieciom z Ukrainy. – mówi Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Dziękujemy i liczymy, że pozostaniecie Państwo z nami oraz naszą kolejną inicjatywą społeczną, o której poniżej.

Wsparcie dla dziennikarzy z Ukrainy

#MediaForUkraine #SupportUkrainianJournalists

Redakcja Wprost i Fundacja Tygodnika Wprost postanowiła bezpośrednio zaangażować się w pomoc dziennikarzom i ludziom mediów z ogarniętej wojną Ukrainy. Program fundacji zakłada zbiórkę funduszy, które będą dedykowane na tworzenie miejsc pracy w mediach. Naszą intencją jest działanie na skalę międzynarodową w oparciu o naszych partnerów medialnych z Europy i Stanów Zjednoczonych. Wierzymy, że dzięki tej akcji nie tylko udzielimy wsparcia potrzebującym, ale co równie ważne, przedstawimy rzetelny obraz wojny oraz społeczeństwa ukraińskiego.

Wesprzeć akcję możecie Państwo dokonując wpłaty lub stańcie się ambasadorami akcji i udostępnienie wybranej zbiórki:

(POL) Pomagam_pl: https://pomagam.pl/helpforjournalists

(POL) Zrzutka_pl: https://zrzutka.pl/ems4u6

(ENG) DonorBox: https://donorbox.org/helpforukrainianjournalists

Więcej o naszej nowej inicjatywie tutaj:

Strona fundacji: https://fundacjawprost.pl

Strona inicjatywy: https://mediaforukraine.org

ENG: https://media.pmpg.pl/pr/734533/help-us-support-ukrainian-journalists

UKR: https://media.pmpg.pl/pr/734448/pidtrimuj-razom-z-nami-ukrains-kih-zurnalistiv

POL: https://media.pmpg.pl/pr/733235/wspieraj-z-nami-ukrainskich-dziennikarzy

Kontakt: MediaForUkraine@FundacjaWprost.pl

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Czytaj też:

Rosjanie ostrzelali świetlicę dla dzieci w Mariupolu i zabili jej obrońców. Dramatyczne wyznania kierowniczki placówki