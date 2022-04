Niemcy widzą rozedrganie Scholza. „Stał się wahadłem, nie wykorzystał szansy”

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Mateusz Morawiecki został nazwany przez prezydenta Francji, skrajnie prawicowym antysemitą. Wcześniej polski prezydent krytykował Emmanuela Macrona za rozmowy z Putinem, które nie przynoszą żadnego rezultatu. W relacjach polsko-francuskich wyraźnie iskrzy.

Olgierd Annusewicz: Wypowiedzi Macrona należy czytać w kontekście kampanii wyborczej, która jest już na finiszu. Mateusz Morawiecki jest postrzegany jako sojusznik Marine Le Pen, największej rywalki Macrona. Jeśli premier Polski jest antysemitą, antysemitką jest też Le Pen i odwrotnie. To w ostatecznym rozrachunku ma zniechęcić francuskich wyborców do kontrkandydatki. Z punktu widzenia Polski, to mało szczęśliwa, a wręcz niemiła wypowiedź.