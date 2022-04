Czy Polska powinna ochłodzić relacje z rządem Orbana? Wyniki sondażu

W tym tygodniu ukraińskie MSZ wystosowało apel do władz Węgier, by dokonały zmiany swojej polityki w stosunku do wojny na Ukrainie. „Nigdy nie jest za późno, by przejść na właściwą stronę historii” - oznajmił rzecznik ukraińskiego resortu.

Chociaż Węgry potępiły rosyjską agresję, to nie zgodziły się na transport broni dla Ukrainy przez swoje terytorium. Władze pozwalają jedynie na przejazd konwojów z pomocą humanitarną.

Krótko po tym, jak 3 kwietnia wybory parlamentarne wygrała koalicja Fidesz-Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa, Viktor Orban powiedział, że na drodze do jej zwycięstwa stały m.in. lewica w kraju, międzynarodową lewica dookoła, brukselskie elity, pieniądze i organizacje Sorosa, zagraniczne media oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W tym tygodniu Viktor Orban rozmawiał z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Podczas konferencji prasowej szef węgierskiego rządu był pytany o masakrę na cywilach w Buczy. Zdjęcia reporterów z Ukrainy oraz zdjęcia satelitarne dostarczyły dowodów na to, że Rosjanie z zimną krwią zabijali mieszkańców miasta.

– Wszystkie przypadki trzeba dokładnie zbadać. Żyjemy w takich czasach, kiedy nie możemy wierzyć nawet temu, co widzimy na własne oczy – powiedział dziennikarzom Orban.

Większość Polaków chce się zdystansować od rządu Orbana

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, czy w związku z postawą Węgier wobec wojny na Ukrainie Polska powinna ochłodzić relacje z rządem Viktora Orbana.

57,4 proc. respondentów odpowiedziało „tak”. 13,9 proc. ankietowanych twierdziło, że nie, a 28,7 proc Polaków nie miało zdania w tej kwestii. Ochłodzenie relacji z węgierskim rządem nieco częściej za słuszne uznawali mężczyźni (61 proc.) niż kobiety (54 proc.).

