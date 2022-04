Japonia zadała cios córkom Władimira Putina. Co wiadomo o Woroncowej i Tichonowej?

Maria Woroncowa i Katerina Tichonowa zostały objęte sankcjami, które Japonia wprowadziła w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Co wiadomo o córkach Władimira Putina, o których on sam bardzo rzadko się wypowiada? Czy to jedyne potomstwo prezydenta Rosji? Do spekulacji odniósł się Kreml.

Wojna na Ukrainie trwa już 48. dobę. Rosyjskie wojska atakują zarówno cele militarne, jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. W odpowiedzi na zbrodnie dokonywane przez armię podległą Władimirowi Putinowi, wiele państw nałożyło sankcje na kraj agresora. Sankcje uderzają nie tylko w rosyjską gospodarkę, ale również dotykają konkretnych osób z bliskiego otoczenia Władimira Putina. Jedną z najnowszych decyzji w tym zakresie podjęła Japonia, która zdecydowała się na zamrożenie aktywów dwóch córek prezydenta Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin o córkach: Nigdy nie były „gwiazdorskimi" dziećmi Oficjalnie Władimir Putin ma dwoje dzieci – Marię i Katerinę, które są owocem jego małżeństwa z Ludmiłą. Para wzięła rozwód w 2013 roku. Władimir Putin bardzo rzadko wypowiada się publicznie na temat swoich córek. Jeden z wyjątków zrobił w 2015 roku.