NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda jedzie do Kijowa. Najnowsze informacje

Prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentami Estonii, Łotwy i Litwy udali się do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – podała w środę w godzinach porannych Kancelaria Prezydenta RP.

Władimir Putin wciąż powtarza kłamliwe tezy. Po spotkaniu z przywódcą białoruskiego reżimu prezydent Federacji Rosyjskiej oświadczył, że „starcie Ukrainy z Rosją było nieuniknione”, a „zadania operacji specjalnej zostaną spełnione”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do litewskich parlamentarzystów wymienił nazwisko Aleksieja Byczkowa, rosyjskiego żołnierza. Przekazał, że 25-letni mężczyzna wykorzystał seksualnie niemowlę, a nagranie swojego czynu wysłał koledze.



Najnowsze informacje przedstawiamy w relacji na żywo.

Wojna na Ukrainie. Relacja na żywo z 13 kwietnia