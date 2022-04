Pierwsza dama przekazała wiadomość od prezydenta. Dodała też kilka dosadnych słów o rosyjskiej agresji na Ukrainę

Agata Kornhauser-Duda złożyła wizytę w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego w Lublinie. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Litwy, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, a także minister obrony narodowej, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wojewoda lubelski, biskupi polowi, przedstawiciele władz samorządowych oraz szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

Pierwsza dama przekazała wiadomość od prezydenta. „Wyrazy największego szacunku”

Agata Kornhauser-Duda przekazała słowa Andrzeja Dudy, który w czasie, gdy odbywało się spotkanie, wraz z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii udał się do Kijowa. – Mąż prosił, by przekazać państwu bardzo serdeczne pozdrowienia, podziękowania za państwa codzienną służbę, ale przede wszystkim prosił, by przekazać wyrazy największego szacunku i uznania za państwa działania i zaangażowanie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Prosił o przekazanie życzeń, aby nadchodzące święta były źródłem nadziei na lepsze jutro i źródłem pokoju – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza dama wyraziła uznanie dla postawy, którą Polacy okazują w stosunku do uchodźców. Z danych przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że do Polski od 24 lutego wjechało już ponad 2,73 mln osób z zaatakowanego przez Rosję kraju.

– Jestem dumna nie tylko jako żona prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim jako Polka ze wszystkich moich rodaków. To, w jaki sposób wszyscy ruszyli z potrzeby serca, by wesprzeć naszych przyjaciół z Ukrainy jest naprawdę niezwykłe. Chcę państwu za to z całego serca podziękować – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.

Wojna na Ukrainie. Agata Kornhauser-Duda: To jest bestialstwo i akt ludobójstwa

Trwa 50. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojsko podległe Władimirowi Putinowi atakuje nie tylko cele militarne, ale również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. – Nie godzę się na to, żeby ginęły niewinne ofiary tej wojny, przede wszystkim dzieci i kobiety. Nie godzę się na to, by kobiety były gwałcone przez rosyjskich żołnierzy. Trzeba nazwać sprawę po imieniu: to jest bestialstwo i akt ludobójstwa, które muszą zostać przez wszystkich potępione, a sprawcy powinni zostać ukarani – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy pierwsza dama złożyła życzenia spokoju, wytchnienia i odpoczynku oraz wyraziła przekonanie, że „dobro zwycięży nad złem i Ukraina odzyska pokój”.– Głęboko wierzę w to, że Ukraina wyjdzie z tej wojny zwycięska, że wyjdzie dumna, że rozkwitnie. Myślę, że o to teraz wszyscy się modlimy – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.