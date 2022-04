Głowice atomowe na uszkodzonym krążowniku Moskwa? „Defence Express” komentuje

Rosjanie mówią o pożarze, Ukraińcy – o trafieniu rakietą Neptun. Pewne jest to, że uszkodzony okręt rosyjskiej marynarki musiał udać się do portu w celu naprawy. Moskwa to jednostka, która wchodzi w skład sił stałej gotowości Floty Czarnomorskiej. Oznacza to, że powinien być zdolny błyskawicznie wyjść na otwarte morze i podejmować działania bojowe. Posiada też na pokładzie 16 rakiet P-1000 Wułkan, które mogą być uzbrojone w głowice atomowe o mocy do 350 kiloton.

Eksperci podkreślają jednak, że nie jest pewne, czy głowice jądrowe są na Moskwie zawsze, czy tylko na specjalny rozkaz. Ich zamontowanie wymaga czasu i powinno być wykonywane tylko w bazie. Dodają, że nie wszystkie z 16 rakiet uzbraja się w broń atomową, w czasach ZSRR było to tylko kilka sztuk na okręt. Zaznaczają jednak, że oprócz P-1000 na krążowniku mogą być też rakiety do systemu Fort, także zawierające ładunki jądrowe.

Portal „Defence Express” uspokaja, że nawet po zatonięciu krążownika ryzyko eksplozji jest mało prawdopodobne.Tylko w tym momencie na dnie mórz i oceanów znajduje się około 10 reaktorów jądrowych, 10 torped i 20 rakiet balistycznych z ładunkami nuklearnymi. Miały one zatonąć głównie podczas awarii sowieckich okrętów z lat 60-80.

Pentagon: Rosyjskie okręty wycofały się na bezpieczną odległość

Rzecznik Pentagonu John Kirby zapewniał zresztą w czwartek 14 kwietnia, że krążownik Moskwa nie zatonął lecz dopłynął do bazy w Sewastopolu na Krymie. Podkreślał, że uszkodzenia okrętu są znaczne. W chwili wybuchu okręt miał znajdować się około 100 kilometrów od wybrzeża, był więc w zasięgu ukraińskich rakiet przeciwokrętowych Neptun. Stany Zjednoczone nie potwierdziły, że Ukraińcy trafili w rosyjski statek. Zwrócili jednak uwagę na fakt, że wszystkie rosyjskie jednostki wycofały się na odległość 150 km od brzegów Ukrainy.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Trwają negocjacje ws. wziętych do niewoli gwardzistów z Czarnobyla