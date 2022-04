Anna Malyar: Rosja nie porzuciła planu podbicia całej Ukrainy

Malyar poinformowała, że rosyjskie przygotowania do ofensywy stały się faktem. Podkreślała, że za wcześnie jest mówić o jakichkolwiek rezultatach toczonej od blisko dwóch miesięcy wojny, ponieważ wciąż istnieje zagrożenie ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy. Przypomniała, że tylko w czwartek 14 kwietnia miały miejsce ostrzały z rakiet w Zaporożu, Charkowie i regionie Doniecka. Mówiła, że wróg stara się znaleźć oparcie w geograficznych granicach regionów Doniecka i Ługańska.

„W rzeczywistości Rosjanie nie porzucili planów podbicia całej Ukrainy. To jasne, że jest to dla nich ekstremalnie trudne i nie mogą tego zrobić. Ale wciąż kreślą u siebie takie plany” – mówiła z naciskiem wiceminister. Zaznaczała, że krótkoterminowym planem Rosjan jest wschodnia Ukraina. Kolejne cele mają być formułowane w zależności od dynamiki walk.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie przygotowują się do kolejnego natarcia

„Widzimy dziś, że stopniowo wycofują swoje siły i relokują je przy granicy. Koncentrują sprzęt, przygotowują terytorium Białorusi do możliwych ataków. Widzimy też działania i szkolenia prowadzone w Naddniestrzu w Mołdawii. To pokazuje nam, że rosyjska armia jest dzisiaj w fazie aktywnych przygotowań. Jak podkreślała, Rosjanie przygotowują się w szczególności do przetransportowania samolotów w rejon Tyraspolu.

Ukraińska wiceminister podkreślała, że siły zbrojne wciąż bohatersko odpierają ataki najeźdźców. „I jeżeli dziś jakieś miejscowości są czasowo okupowane, to trzeba powiedzieć, że znacznie więcej jest tego samego dnia odbijanych” – zaznaczała.

