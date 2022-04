Mateusz Morawiecki o informacji, która nie była nagłaśniana. Dotyczy pomocy ukraińskim żołnierzom

Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej został zapytany, czy władze myślą w sposób systemowy o Polakach, którzy chcieliby wrócić do ojczyzny z Ukrainy, gdyby rosyjska inwazja rozlewała się na kolejne ukraińskie regiony. – Dla naszych rodaków, którzy uciekają z Ukrainy, oczywiście już dzisiaj przygotowaliśmy bardzo wiele udogodnień, możliwości normalnego funkcjonowania w Polsce. Oni są też częścią tej wielkiej fali uchodźców, która do nas trafiła – powiedział premier. Z najnowszych danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego do Polski przyjechało ponad 2,7 mln Ukraińców.

Mateusz Morawiecki: W polskich szpitalach leczymy rannych żołnierzy ukraińskich

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że m.in. poprzez bezpośrednią działalność ze strony agend rządowych jest utrzymywany kontakt z Polakami na Ukrainie, którzy potrzebują pomocy. – Dziś w polskich szpitalach leczy się już wielu Polaków, którzy mieszkali na Ukrainie, którzy potrzebują tego leczenia. Wielu z tych, którzy mieszkali na zachodniej Ukrainie, walczy o suwerenną Ukrainę na wschodzie, tam gdzie te walki się toczą – kontynuował szef polskiego rządu.

– Proszę popatrzeć, szanowni państwo, jakie jest dzisiaj rozumienie wolności, rozumienie wspólnego interesu. Nie tylko podziwiamy tych naszych rodaków, ale także jesteśmy z nimi, jesteśmy gotowi także, aby w przypadku nasilenia walk na Ukrainie, przygotować osobne transporty dla wszystkich tych, którzy będą chcieli w szybki sposób przemieścić się z terenów zachodniej Ukrainy do RP – zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Premier przekazał również informację, która dotychczas nie była nagłaśniana. – Dodam tylko, bo nie jest to powszechną wiedzą, że w polskich szpitalach już dzisiaj leczymy rannych żołnierzy i tutaj oczywiście są to osoby pochodzenia polskiego, ale są to obywatele Ukrainy – najczęściej ci, którzy zostali ranni na którejś z linii frontu – stwierdził Mateusz Morawiecki, a na zakończenie dodał: „Już dziś w polskich szpitalach leczymy rannych żołnierzy ukraińskich”.

