NA ŻYWO. Wojna na Ukrainie. Ofensywa w Ługańsku, atak na Lwów. Najnowsze informacje z 18 kwietnia

Rosjanie zapewnili, że obrońcy Mariupola będą mogli poddać się w niedzielę rano, a ich życie zostanie oszczędzone. Premier Ukrainy Denys Szmyhal zapowiedział jednak, że będą oni walczyć do końca.



W wywiadzie dla CNN prezydent Zełenski przekonywał, że Rosjanie mogą użyć broni atomowej, bo za nic mają sobie życie ludzkie. Dodał, że po ujawnieniu rosyjskich zbrodni wojennych w Buczy i innych miejscach społeczeństwo ukraińskie nie chce rozmów pokojowych z Rosjanami.

Rosyjskie wojska prowadziły w niedzielę ostrzał Lisiczańska, uniemożliwiając zapowiadaną ewakuację ludności cywilnej. Pociskami kierowanymi zniszczone zostały samochody z dostawą chleba dla mieszkańców. Ostrzelano także zakład przetwórstwa ropy naftowej.

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie zamieszczonym w niedzielę na jej stronach, że przeznacza kolejne 50 mln euro dla osób, które dotknęła inwazja Rosji na Ukrainę, w tym 45 mln euro na projekty humanitarne na samej Ukrainie i 5 mln euro dla uchodźców Mołdawii.

Prawda czy fałsz? Oto 10 popularnych stwierdzeń o wojnie w Ukrainie 12:10 Dwie rakiety spadły w poniedziałek na Dniepr. Strażacy ugasili już ogień - podaje CNN. 11:19 Ukraińcy podali najnowsze dane o stratach Rosjan.

twitter.com 11:07 "Rozpoczął się pięćdziesiąty czwarty dzień heroicznej konfrontacji narodu ukraińskiego z rosyjską inwazją wojskową. Wróg nadal przeprowadza agresję zbrojną na pełną skalę na nasze państwo" - napisał Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych w komunikacie opublikowanym a Facebooku.



"Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej kończą tworzenie grupy ofensywnej we wschodniej strefie operacyjnej. Przeciwnik również nie przerywa ataków rakietowo-bombowych na ukraińskie obiekty infrastruktury o kluczowym znaczeniu" - dodano. 10:17 Rosyjscy najeźdźcy przejęli kontrolę nad miastem Kreminna w obwodzie ługańskim. Walki trwają - informuje agencja Ukrinform. 10:13 Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Lesia Vasylenko zamieściła zdjęcie, na którym widać pożar tuż obok torów kolejowych.



twitter.com 10:10 Mer Lwowa przekazał, że liczba rannych wzrosła do 11. „Jeden z pocisków trafił w obiekt cywilny” – poinformował Andrij Sadowy. „Uszkodzonych lub zniszczonych zostało około 40 samochodów. Fala uderzeniowa wybiła okna w pobliskim hotelu. Mieszkają w nim ewakuowani Ukraińcy” – dodał. 9:44 Ukraińskie koleje państwowe potwierdziły, że pociski spadły niedaleko obiektów kolejowych, jednak wśród kolejarzy i pasażerów nie ma poszkodowanych. Zapewniono również, że sytuacja na dworcu we Lwowie jest opanowana, a pasażerowie zostali przed atakiem skierowani do schronu. 9:30 Maksym Kozicki, szef lwowskiej obwodowej administracji państwowej, zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w schronach. Poinformował też, że w ataku na Lwów zginęło sześć osób. Osiem zostało rannych. 8:51 Rosjanie zaatakowali Lwów. Na miasto spadło pięć rakiet.

Wojna na Ukrainie. Ataki rakietowe na Lwów. Są zabici i ranni, wśród poszkodowanych dziecko 8:01 Niepokojące doniesienia przekazała ukraińska agencja Ukrinform. Jak czytamy, szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Odessie Serhij Braczuk opublikował na Telegramie oświadczenie, w którym ostrzega przed prowokacją Rosjan w Chersoniu. Braczuk stwierdził, że Rosjanie już rozmieszczają systemy rakietowe Grad, z których ostrzelają Chersoń i oskarżą o to ukraińską armię. 7:21 Szef lokalnej policji Mychaijło Werszynin poinformował, że w Mariupolu zostało około 100 tys. osób. Mieszkańcy są przez Rosjan zmuszani do sprzątania gruzów i zbierania ciał zabitych.



Horror mieszkańców Mariupola trwa. Rosjanie wywieźli ranne dzieci i „zacierają ślady zbrodni” 6:55 Agencja Ukrinform podaje, że rosyjscy żołnierze wywieźli z Mariupola około 150 dzieci, w tym około 100 chorych i rannych ze szpitala. Według Petra Andriuszczenko, doradcy mera Mariupola, większość została zabrana ze szpitala bez rodziców. - Niektóre z uprowadzonych dzieci straciły rodziców w rezultacie popełnionych przez Rosjan zbrodni wojennych, ale miały one opiekunów, lub znajdowały się pod opieką państwa - powiedział. 6:22 Prezydent Ukrainy poinformował również, że 18 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych podczas ostrzału w Charkowie w ciągu ostatnich czterech dni - podaje Reuters. 6:11 Wołodymyr Zełenski stwierdził w nocy z niedzieli na poniedziałek, że Rosja ma zamiar "zniszczyć cały Donbas". Prezydent Ukrainy powiedział też, że Rosjanie stosują "rozmyślny terror" wobec mieszkańców Charkowa.

