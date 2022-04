Andrzej Duda wziął udział w naradzie z Joe Bidenem ws. Ukrainy. „Ta wojna nie może być rosyjskim sukcesem”

Przed godz. 18:00 rozpoczęła się konferencja prasowa Andrzeja Dudy, na której prezydent podsumował naradę zwołaną przez Stany Zjednoczone. Prezydent Polski poinformował, że w wirtualnym spotkaniu wzięło udział 12 liderów, w tym prezydent USA Joe Biden, ale również m.in. sekretarz generalny NATO oraz przewodnicząca KE i przewodniczący RE.

– Zdałem krótką relację, przede wszystkim prezydentom, ale także premierom, bo był obecny premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i premier Włoch, zdałem krótką relację z wizyty na Ukrainie, z wizyty w Kijowie, ale przecież nie tylko, bo to także Borodzianka, bo to także Irpień, bo to także ten moment, kiedy zapoznano nas z sytuacją i ze stanem prac ekshumacyjnych w Buczy, z rozmów z prezydentem Zełenskim. Byliśmy – ja i prezydenci państw bałtyckich – ostatnimi liderami, którzy bezpośrednio rozmawiali z prezydentem Zełenskim twarzą w twarz, nie za pośrednictwem linii telefonicznych czy połączenia internetowego – powiedział Andrzej Duda.

Spotkanie przywódców zwołane przez USA. O czym była mowa?

Andrzej Duda wspomniał również o kolejnym etapie wojny na Ukrainie, który przewidziały wywiady wielu państw, czyli ataku rosyjskich wojsk na Donbas. – Chcę podkreślić jedno: ocena całej tej sytuacji wśród uczestników dzisiejszego spotkania, z prezydentem Joe Bidenem na czele, jest zupełnie jednoznaczna. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że Ukraina wymaga wsparcia. Ukraina to wsparcie w miarę możliwości poszczególnych państw otrzymuje. Był cały szereg deklaracji dalszego wsparcia Ukrainy, zarówno pod względem humanitarnym jak i wsparcia rzeczowego – kontynuował Andrzej Duda i dodał, że jednym z wątków rozmowy była również możliwość zaostrzania sankcji wobec Rosji.

– Padły także mocne słowa o tym, że nie wolno dopuścić do tego, by Rosja wygrała tę wojnę, że ta wojna nie może być rosyjskim sukcesem, bo na szczęście jest ta świadomość, że jeżeli Rosja będzie miała tutaj sukces, będzie mogła ten sukces odtrąbić i on będzie sukcesem rzeczywistym, realnym, krótko mówiąc, jeśli odniesie zwycięstwo, to będzie atakowała dalej. Nie zaspokoi się tym, co zdobyła na Ukrainie, nie zaspokoi swoich imperialnych ambicji, będzie atakowała prawdopodobnie kolejne kraje i oczywiście społeczność międzynarodowa zgodzić się na to nie może – stwierdził Andrzej Duda.

