Rosja bierze odwet za decyzje Belgii i Holandii. Wydaliła kilkudziesięciu dyplomatów

Rosjanie wyjaśnili, że decyzja o wydaleniu holenderskich dyplomatów to odpowiedź na wydalenie 18 dyplomatów z rosyjskiej ambasady w Hadze, przedstawicielstwa handlowego w Amsterdamie i Stałego Przedstawicielstwa przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej. Natomiast wydalenie belgijskich dyplomatów to odpowiedź na usunięcie 21 osób z „rosyjskich instytucji na terytorium Belgii”. Poza tym do rosyjskiego MSZ został wezwany ambasador Luksemburga, gdzie jeden z rosyjskich dyplomatów został uznany za persona non grata.

Zachód wydala rosyjskich dyplomatów

Po inwazji Rosji na Ukrainę władze kolejnych zachodnich krajów wydalały rosyjskich dyplomatów. 23 marca rzecznik polskiego MSZ poinformował, że Polska wydala 45 rosyjskich dyplomatów. Jak wyjaśnił, przyczyną wydalenia Rosjan było prowadzenie przez pracowników ambasady „działalności niezgodnej z polskim prawem i narażającej normy konwencji wiedeńskiej, czyli działalności niezgodnej ze statusem dyplomatów”. W odpowiedzi Rosja wydaliła 45 polskich dyplomatów.

4 kwietnia szefowa niemieckiego MSZ poinformowała, że z kraju zostanie wydalonych 40 rosyjskich dyplomatów. „Obrazy z Buczy dają świadectwo niewiarygodnej brutalności rosyjskiego przywództwa oraz tych, którzy postępują zgodnie z jego propagandą” – napisała Annalena Baerbock. Wcześniej, 18 marca, Bułgaria uznała za persona non grata 10 osób. Podobną decyzję podjęły Litwa, Łotwa i Estonia. Rosyjskich dyplomatów wydalono również m.in. z Francji, Danii, Szwecji, Norwegii, Włoch, Hiszpanii czy Portugalii.

