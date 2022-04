Wojna na Ukrainie. Rosjanie ostrzelali Odessę

Odessa to milionowe miasto położone na południowym wybrzeżu Ukrainy, ze względu na swoje piękne nazywane często „perłą Morza Czarnego”. Każde doniesienie o jego ostrzale jest więc traktowane szczególnie - zwłaszcza, że do tej pory nie było bezpośrednim celem rosyjskiej inwazji. Do kolejnego ataku rakietowego na to miasto doszło w sobotę 23 kwietnia.

O ostrzelaniu Odessy jako pierwsze doniosły portale Suspilne i Dumskaya oraz ukraińskie Dowództwo Operacyjne Południe. Syreny alarmowe zawyły o 13:20 czasu miejscowego. Dziesięć minut później miejscowi usłyszeli eksplozje, a później w mediach przekazano informację o zniszczonym domu. Dumskaya podawała, że budynek stoi w płomieniach, co obrazowały pojawiające się w mediach społecznościowych nagrania z dymem nad miastem. Atak na blok mieszkalny potwierdził też deski deputowany Petro Obuchow.

twitter

Po wszystkim władze prosiły mieszkańców, by nie opuszczali schronów. Podkreślano, że obrona przeciwlotnicza wciąż pozostaje w gotowości, a zagrożenie nie minęło.

Wojna na Ukrainie. Obrońcy powstrzymują rosyjską ofensywę

Minionej doby ukraińskie wojska odparły osiem rosyjskich ataków w obwodach ługańskim i donieckim na wschodzie Ukrainy, zniszczyły dziewięć czołgów i ponad 30 sztuk innego sprzętu wroga – podała w sobotę agencja Ukrinform, cytując ukraińską Operację Sił Połączonych

Wojna na Ukrainie. Straty Rosji

Z ostatniego komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że od 24 lutego, a więc od początku wojny na Ukrainie Rosja straciła 21 200 żołnierzy. Ukraińcy zniszczyli także sporo rosyjskiego sprzętu. Łącznie Rosja straciła 838 czołgów, 2162 transportery opancerzone, 397 systemów artyleryjskich, 138 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 69 systemów obrony przeciwlotniczej, 176 samolotów, 153 śmigłowce, 1523 samochody, osiem okrętów, 76 cystern z paliwem oraz 172 samoloty bezzałogowe.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Rosja oskarża USA o prowokacje. Chodzi o broń masowego rażenia na Ukrainie