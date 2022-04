Rosyjska rakieta zabiła matkę z niemowlęciem. Załamany ojciec pokazał zdjęcie

O sobotnim ostrzelaniu Odessy jako pierwsze doniosły portale Suspilne i Dumskaya oraz ukraińskie Dowództwo Operacyjne Południe. Syreny alarmowe zawyły o 13:20 czasu miejscowego. Dziesięć minut później miejscowi usłyszeli eksplozje, a następnie w mediach przekazano informację o zniszczonym bloku mieszkalnym. Dumskaya podawała, że budynek stoi w płomieniach, co obrazowały pojawiające się w mediach społecznościowych nagrania z dymem nad miastem. Atak na osiedle potwierdził też odeski deputowany Petro Obuchow.

Jak dowiedzieliśmy się po pewnym czasie, łącznie na Odessę skierowano sześć pocisków rakietowych. Dwa z nich zestrzelono, dwa spadły na parking, niszcząc samochody, jeden uderzył w budynek przemysłowy, a tylko jeden z blok mieszkalny. Ta ostatnia rakieta wystarczyła jednak, by zabić co najmniej osiem osób, w tym matkę z 3-miesięcznym dzieckiem. Fotografię zabitych postanowił opublikować zrozpaczony ojciec i mąż, którego Rosjanie w jednej chwili pozbawili najbliższych osób.

Zełenski: Sukinsyny zostaną pociągnięte do odpowiedzialności

Ostrzał Odessy i śmierć niemowlęcia skomentował w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Znajdziemy odpowiedzialnych za ten atak. Każdego, kto wydaje te rozkazy, każdego, kto je wypełnia. Nieważne, jak długo to potrwa, wszystkie te sukinsyny zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za każdą śmierć – zapewniał. Polityk pytał też, „w jaki sposób niemowlę zagrażało Rosji?”. – Wygląda na to, że zabijanie dzieci jest nową narodową ideą Federacji Rosyjskiej – mówił.

