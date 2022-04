Ukraina przechodzi na broń NATO. „Weszliśmy w zupełnie nową fazę. To historyczny moment”

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Joe Biden ogłosił kolejną transzę dostaw broni na Ukrainę. Pakiet będzie wart 800 mln dolarów. W ramach dostaw Ukraińcy mają dostać m.in. dziesiątki haubic oraz setki pocisków i dronów taktycznych. Do tego Niemcy mają przekazać samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard, a Mateusz Morawiecki informował, że Polska przekazała bądź przekaże na Ukrainę czołgi.

Zachodnia broń znacząco różni się jednak od tej, którą na wyposażeniu miała ukraińska armia – często była to broń konstruowana jeszcze w czasach ZSRR. Poza tym NATO używa amunicji artyleryjskiej 155 mm, a sprzęt sowiecki i rosyjski 152 mm. Dlatego Siły Zbrojne Ukrainy muszą, jak powiedział Dmytro Kułeba, „przejść do standardów NATO”.

„Ukraina przechodzi do broni NATO. To już się dzieje”

„Ukraińska Prawda” podaje, że minister spraw zagranicznych Ukrainy wygłosił to oświadczenie podczas transmisji na żywo na swoim profilu na Facebooku. – Weszliśmy w zupełnie nową fazę, o której nikt nawet nie myślał dwa miesiące temu. Weszliśmy w całkowicie nową fazę, o której nikt nawet nie marzył: przejście Sił Zbrojnych Ukrainy do broni NATO, do standardów NATO. I to już się dzieje – powiedział Dmytro Kuleba.

Minister zaznaczył też, że prezydent Wołodymyr Zełenski zdołał przekonać Joe Bidena, że nadszedł na to czas. – Haubice zostały wysłane do nas jako pierwsze, ale to dopiero początek. To historyczny moment – dodał Kułeba.

Wojna na Ukrainie. Pomoc wojskowa od USA dla Ukrainy

„Ukraińska Prawda” przypomina, że żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy mają już zaplanowane szklenie w w zakresie użycia haubic 155 mm, które dotrą w dostawach broni z USA. Ponadto Stany Zjednoczone mają wysłać na Ukrainę dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej. Szczegóły przekazywanej przez Amerykanów pomocy nie są jednak znane.

– Nie możemy zdradzać wszystkich szczegółów. Nie ograniczamy się tylko do rozmów, wysyłamy fundusze na Ukrainę. Bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukraińców. Teraz musimy przyśpieszyć pakiety pomocy, aby pomóc Ukrainie w przygotowaniu się na rosyjską ofensywę. Musimy zapewnić stały napływ broni do Ukrainy w najbliższych tygodniach – tłumaczył Joe Biden.

