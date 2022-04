Satelitarne zdjęcie ujawniło nowe okopy i masowe groby koło Mariupola

Mariupol na południu Ukrainy oblegany jest przez wojska rosyjskie niemal od samego początku inwazji. Bohaterska postawa tamtejszych obrońców sprawiła, że agresorowi do teraz nie udało się zdobyć tego miasta. Rosjanie walczący w Mariupolu już dawno przestali jednak dbać o pozory i dopuszczają się tam zbrodni na ludności cywilnej. Bombardują całe osiedla, a na ostatni bastion obrońców – hutę Azowstalu, od kilku dni zrzucili już setki bomb.

Od pewnego czasu ukraińskie służby donoszą o kopaniu przez Rosjan masowych grobowców wokół Mariupola. Mogiły mają służyć ukrywaniu skali rosyjskich zbrodni. Jak mogliśmy przeczytać w różnych relacjach, do dołów w ziemi podjeżdżają ciężarówki, które wysypują tam dziesiątki ciał w workach.

Najnowszy grobowiec tego typu odkryto dzięki zdjęciom satelitarnym firmy Maxar. Jest on zlokalizowany około 20 kilometrów na zachód od Mariupola, na północno-zachodnim krańcu Manhusza. Jego zdjęcia już wcześniej pojawiały się w sieci, jednak teraz widać na nim dodatkowy, szeroki dół. Ukraińskie władze twierdzą, że może tam być pochowane nawet 10 tys. ciał. Liczba ta nie została jednak zweryfikowana przez niezależne organizacje.

Masowe groby wokół Mariupola

W obleganym od blisko dwóch miesięcy Mariupolu co pewien czas odkrywany jest kolejny masowy grób, w którym Ukraińcy znajdują zwłoki ofiar cywilnych. O takim makabrycznym znalezisku 22 kwietnia pisał m.in. w aplikacji Telegram doradca mera Mariupola, Petro Andruszczenko. „Otrzymaliśmy nowe informacje o masowej mogile ze zmarłymi mieszkańcami Mariupola, mającej ukryć konsekwencje zbrodni wojennych” – podkreślał.

„To raz jeszcze potwierdza, że okupanci tworzą miejsca do składowania i palenia ciał mieszkańców w każdym dystrykcie miasta – dodawał. Zaapelował do dziennikarzy z całego świata, by informowali o zbrodniach w Mariupolu i pokazał fotografię satelitarną masowego grobu. Już wcześniej donosił o kilku masowych grobach, do których rosyjscy żołnierze wrzucali ciała w plastikowych workach.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Nawet Hitler się na to zgodził. Ukraiński dowódca apeluje o zorganizowanie w Mariupolu drugiej Dunkierki