Rosjanie rozpoczęli szturm na Azowstal. Ukraińcy heroicznie się bronią

Zastępca dowódcy pułku Azow Światosław Palamar poinformował, że Rosjanie rozpoczęli szturm na Azowstal. Siły podległe armii Władimira Putina miały usiłować włamać się na teren zakładów. – Byliśmy bombardowani przez całą noc, dwie kobiety zginęły, a teraz Azowstal jest szturmowany – podał. Ukraińskie władze informowały wcześniej, że po ewakuowaniu do Zaporoża około 100 osób, w podziemiach huty miało znajdować się jeszcze około 200 cywilów.

We wtorek 3 maja rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti, powołując się na słowa rzecznika ministerstwa obrony Rosji, poinformowała, że „ukraińscy bojownicy wykorzystali zawieszenie broni w Azowstalu i zajęli pozycje strzeleckie”. W wydanym komunikacie dodano, że rosyjskie siły prowadzą atak na te „pozycje”. Jak podaje CNN, obecnie nad Mariupolem, który od tygodni jest oblężony przez Rosjan, widać unoszące się kłęby czarnego dymu. Słychać także odgłosy potężnych eksplozji.





Wojna na Ukrainie. Władimir Putin oficjalnie wypowie wojnę?

Ukraina broni się przed rosyjską agresją już 69. dobę. Od pewnego czasu pojawiają się spekulacje dotyczące tego, co może się wydarzyć 9 maja. To dla Rosji data symboliczna – „Dzień Zwycięstwa”, upamiętniający pokonanie nazistowskich Niemiec w 1945 roku.

Jak podaje CNN, obecnie dominującym jest przekonanie, że 9 maja Władimir Putin może formalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie. Do tej pory najazd na sąsiedni kraj określany był jako „specjalna operacja wojskowa” , której celem była m.in „denazyfikacja” Ukrainy. To kłamliwa narracja Kremla, który próbuje wytłumaczyć w ten sposób swoje bestialskie działania.

– Myślę, że będzie próbował odejść od swojej »operacji specjalnej« – powiedział w zeszłym tygodniu brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace w radiu LBC. – Przygotowywał grunt pod to, by móc powiedzieć: „Spójrzcie, to jest teraz wojna z nazistami, a ja potrzebuję więcej ludzi. Potrzebuję więcej rosyjskiego mięsa armatniego” – klarował.







