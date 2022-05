Amerykanie pomogli Ukraińcom zatopić Moskwę. Przekazali cenne dane

Źródło CNN poinformowało, że siły ukraińskie, gdy namierzyły rosyjski okręt na Morzu Czarnym, skontaktowały się z Amerykanami, aby potwierdzić, czy to rzeczywiście Moskwa. Stany Zjednoczone potwierdziły tę informację i dostarczyły dokładne dane dotyczące lokalizacji okrętu. Nie jest jednak jasne, czy Amerykanie wiedzieli, że Ukraińcy ostrzelają okręt. CNN podaje, że w tę decyzję nie byli już zaangażowani.

Według Ukrainy okręt został trafiony rakietą Neptun. Rosja zaprzeczała i twierdziła, że na pokładzie doszło do pożaru w przedziale amunicyjnym.

USA od miesięcy pomagają Ukrainie. "Pytania o czerwone linie USA i Rosji"

Zdaniem CNN, ten przypadek pokazuje, że administracja Joe Bidena jest skłonna coraz częściej dzielić się danymi wywiadowczymi z Ukraińcami, co ma pomóc w jak najszybszym pokonaniu Rosji. „Ale rodzi to również pytania o to, jakie są czerwone linie USA i Rosji, jeśli chodzi o wsparcie wojskowe USA dla Ukrainy” – zauważa amerykańska stacja.

Stany Zjednoczone od miesięcy dostarczają siłom ukraińskim informacje wywiadowcze na temat ruchów wojsk rosyjskich na Ukrainie, w tym przechwycone rosyjskie komunikaty. Dostarcza również Ukrainie informacji o sytuacji na Morzu Czarnym. Jak jednak powiedziało wiele źródeł CNN, istnieją wyraźne granice w tym, co Stany Zjednoczone będą udostępniać.

Dla przykładu, jak czytamy dalej, USA do tej pory odmawiały udzielenia Ukrainie informacji o potencjalnych celach w samej Rosji. Informacje wywiadowcze, które udostępniają Stany Zjednoczone na temat ruchów rosyjskich wojsk na Ukrainie, mogą zawierać szczegóły, takie jak pojazdy i rodzaj personelu w określonym miejscu. Jednak USA nie dostarczyły Ukrainie informacji wywiadowczych na temat miejsca pobytu konkretnych rosyjskich przywódców wojskowych.

– Nie dostarczamy informacji wywiadowczych na temat lokalizacji wyższych dowódców wojskowych na polu bitwy ani nie uczestniczymy w podejmowaniu decyzji dotyczących kierowania ukraińskiego wojska – powiedział dziennikarzom rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak dodał, „Ukraina łączy informacje, które my i inni partnerzy dostarczamy, z danymi wywiadowczymi, które sami gromadzą na polu bitwy, a następnie podejmują własne decyzje i podejmują własne działania”.







