NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 7 maja

Wicepremier Ukrainy poinformowała, że w piątek 50 cywilów zostało ewakuowanych z huty Azowstal w Mariupolu. Iryna Vereshchuk dodała, że w grupie były kobiety, dzieci i osoby starsze. Ukraińskie służby podają, że Rosjanie w Mariupolu zniszczyli już 95 proc. budynków.

Podczas przemówienia w parlamencie Islandii prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że „ponad 500 000 Ukraińców zostało deportowanych do Rosji” od 24 lutego.

Ukraińskie Siły Zbrojne poinformowały o przejęciu kontroli z rąk okupantów w kilku kolejnych regionach w okolicy Charkowa. Natomiast rosyjskie wojska wystrzeliły pociski w kierunku Odessy.

Prezydent USA Joe Biden w nadchodzących dniach ogłosi kolejny pakiet pomocy Ukrainie – podają dwa źródła, na które powołuje się CNN. Łączna wartość pomocy ma przekroczyć 100 milionów dolarów.



7:06 „By Ukraina mogła odnieść sukces w następnej fazie wojny, jej międzynarodowi partnerzy, w tym USA, muszą nadal demonstrować naszą jedność i zdecydowanie, by utrzymać niezakłócony napływ broni i amunicji na Ukrainę” – zaznaczył w swoim oświadczeniu Joe Biden. 7:05 Prezydent USA Joe Biden ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Stany Zjednoczone przekażą pociski, drony i radary.

USA przekażą Ukrainie pociski, radary i drony. „Kontynuujemy silne wsparcie” 6:34 Rada Bezpieczeństwa ONZ po raz pierwszy wydała oświadczenie w sprawie wojny na Ukrainie. Dotychczasowe projekty blokowała Rosja, która w Radzie ma prawo weta. W dokumencie nie pada jednak słowo "wojna" ani "inwazja".



"Rada Bezpieczeństwa wyraża głęboką troskę wiążącą się z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie. (…) Przypomina, że na mocy Karty Narodów Zjednoczonych wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do rozwiązywania sporów międzynarodowych środkami pokojowymi" - czytamy w oświadczeniu. 6:25 Pentagon negocjuje zakup nowych systemów uzbrojenia dla Ukrainy - informuje agencja Ukrinform. 6:23 Państwowa rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti donosi, że kolaboracyjne władze okupowanego przez Rosjan Chersonia chcą, by ich obwód stał się częścią Federacji Rosyjskiej.





