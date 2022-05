NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 8 maja

W sobotę Rosjanie ostrzeliwali Odessę. Portal Suspilne Odessa podawał, że w mieście słychać było wybuchy, a mieszkańcy widzieli rakiety. Poza tym ukraińska armia zatopiła kuter desantowy klasy Sierna u wybrzeży Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Informację przekazała agencja Ukrinform, powołując się na lokalne władze. Zestrzelony został również rosyjski dron zwiadowczy typu Forpost.

Wciąż trwa bitwa o Donbas. Według Ukrainy Rosjanie zrzucili bombę na szkołę w obwodzie ługańskim, w której ukrywało się około 90 osób. Początkowo podczas akcji ratunkowej udało się uratować tylko około30 osób.

Ukraiński sztab generalny poinformował, że Rosjanie w dalszym ciągu prowadzą działania szturmowe na terenie Azowstalu. W zakładach w Mariupolu zostali najprawdopodobniej tylko żołnierze. Iryna Wereszczuk poinformowała, że ewakuowano wszystkie dzieci, kobiety i osoby starsze. Zginęły jednak trzy osoby, a sześć zostało rannych.

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że miejskie władze kończą podsumowywanie zniszczeń dotyczących infrastruktury miejskiej dokonanych przez Rosjan. W wyniku ostrzału zniszczono ponad 200 budynków mieszkalnych, 46 szkół, 30 przedszkoli oraz ponad 70 obiektów infrastruktury.

7:20 Około 60 osób zginęło w nalocie na szkołę w obwodzie ługańskim. Ogień gaszono prawie cztery godziny - informuje agencja Ukrinform. 7:14 Dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden weźmie udział w wirtualnej naradzie z udziałem przedstawicieli krajów należących do G7 oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W krótkim komunikacie przekazano, że jednym z tematów, który poruszą politycy, będą sankcje nakładane na Rosję. 6:46 - Dziękuję grupom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Organizacji Narodów Zjednoczonych za pomoc nam w przeprowadzeniu pierwszego etapu misji w Azowstalu. Udało się uratować ponad 300 osób, kobiet i dzieci. Praktycznie wywieźliśmy osoby cywilne - powiedział w swoim nocnym wystąpieniu Wołodymyr Zełeneski.



Prezydent Ukrainy dodał, że teraz realizowany będzie drugi etap misji, czyli ewakuacja rannych i lekarzy. - Wiadomo, że nie będzie to łatwe. Stale pracujemy nad tym, aby wywieźć stamtąd naszych żołnierzy, bohaterów, którzy bronią Mariupola - zaznaczył. 6:42 NEXTA opublikowała zdjęcia jednej ze szkół w obwodzie ługańskim, którą zbombardowali Rosjanie. Ukraińskie media podają, że w budynku ukrywało się 90 osób.

twitter.com 6:33 Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Piotr Tołstoj, wicemarszałek rosyjskiej Dumy, powiedział w wywiadzie dla włoskiej gazety "La Repubblica", że to Rosja zdecyduje, kiedy "operacja specjalna" zostanie zakończona. - Myślę, że skończymy, gdy wojska dotrą do granicy z Polską - stwierdził. 6:23 Doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak powiedział, że Chersoń zostanie całkowicie wyzwolony i będzie to kosztowało życie wielu rosyjskich żołnierzy. - Nie będzie Chersońskiej Republiki Ludowej - podkreślił.





Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport







Czytaj też:

Dalia Grybauskaitė dla „Wprost”: NATO popełnia duży błąd. Lepiej iść na otwartą wojnę