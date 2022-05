Poroszenko: Putin żyje w totalnie innym świecie. Zachowuje się jak osoba, która zwariowała

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w wywiadzie dla Polsat News oceniał, że zachowanie Władimira Putina jest dla „normalnego człowieka w ogóle niezrozumiałe”. – Putin zachowuje się jak osoba, która zwariowała. Putin zachowuje się jak osoba, która żyje w totalnie innym świecie. Wystarczy wziąć pod uwagę, że mówi, iż prowadzi wojnę na własnej ziemi, gdy to jest nasza ziemia i to my bronimy własnego narodu i własnej ziemi – stwierdził.

– Putin powiedział, że prowadzi wojnę nie z jakimiś batalionami ukraińskimi, nie z siłami zbrojnymi Ukrainy. Putin ogłosił, że prowadzi wojnę z NATO, żeby usprawiedliwić swoją klęskę, z którą się zetknął podczas pierwszego etapu wojny, gdy Siły Zbrojne Ukrainy, Obrona Terytorialna i my wszyscy wyrzuciliśmy Putina z Kijowa, Czernihowa, Połtawy, Sum – ocenił były prezydent Ukrainy.

Poroszenko przypominał, że Putin mówi o walce z „neonazistami” na Ukrainie. – Putin mówi, że wyrzuca z Ukrainy neonazistów. Ale wystarczy, że ktokolwiek na świecie zobaczy zbrodnie w Buczy, Mariupolu, Hostomlu, Worzelu, Ochtyrce, Czernihowie. To jest często gorsze niż to, co robili naziści podczas drugiej wojny światowej – zaznaczył.

„Putin doznał klęski, nie miał nic do powiedzenia”

Były prezydent Ukrainy komentował również defiladę, która odbyła się w Moskwie 9 maja. Jak stwierdził, została ona „zniszczona” przez Ukrainę. – Putin doznał klęski, nie miał nic do powiedzenia, nie miał nic do sprzedania Rosjanom – ocenił. – Putin myślał, że w ciągu dwóch dni zmieni władze w Ukrainie na władzę prorosyjską – dodał.

– Rosja walczy z Ukrainą w oparciu o standardy sowieckie i sowiecką taktykę. Myśmy zademonstrowali, że mimo tego, że wojsko ukraińskie jest o wiele mniej liczebne, mieliśmy o wiele mniej broni, przełamaliśmy i zniszczyliśmy plany i strategię Putina, jego atak – mówił dalej Poroszenko.

Podkreślał, że Ukraina stara się zapobiec drugiemu etapowi inwazji, którym jest opanowanie przez Rosjan obwodów donieckiego i ługańskiego. – Chęć wejścia do Unii Europejskiej Ukraina podpisała krwią i ofiarami – zaznaczył Poroszenko. – Przyszłość Unii Europejskiej jest pisana teraz u nas tu w Ukrainie. Jeśli zademonstrujemy własną siłę, to, że nasze wartości i zasady są zdolne do przezwyciężenia dyktatora, to mamy fantastyczną przyszłość Europy – podsumował.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Litwa uznała Rosję za państwo „wspierające i stosujące terroryzm”. Zacharowa: To prowokacja