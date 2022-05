Atak rakietowy Rosjan przy granicy z Polską. Cztery rakiety spadły na rejon jaworowski

Z pierwszych doniesień medialnych wynikało, że w niedzielę 15 maja ok. godz. 4:30 rosyjska rakieta trafiła w jeden z obiektów infrastruktury wojskowej w obwodzie lwowskim. Początkowo do mediów przedostawały się jedynie szczątkowe informacje w sprawie. Po pewnym czasie bardziej szczegółowe wiadomości przekazał Maksym Kozicki, szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej we wpisie na Telegramie.

Atak na rejon jaworowski. Rosyjskie pociski zniszczyły obiekt wojskowy

Maksym Kozicki przekazał, że do ataku zostały wykorzystane cztery rosyjskie rakiety. Trafiły one w obiekt infrastruktury wojskowej, który znajduje się w rejonie jaworowskim. Zaatakowany cel został całkowicie zniszczony. Portal Ukraińska Prawda przypomina, że w nocy z soboty na niedzielę po raz pierwszy od 9 maja ogłoszono alarmy w zachodniej części Ukrainy.





Wojna na Ukrainie. Najnowszy komunikat brytyjskiego wywiadu

Z najnowszych ustaleń brytyjskiego wywiadu wynika, że „Rosja prawdopodobnie poniosła straty w wysokości jednej trzeciej sił lądowych, które zgromadziła w lutym. „Siły rosyjskie są coraz bardziej ograniczane przez degradację zdolności, utrzymujące się niskie morale i zmniejszoną skuteczność bojową. Wielu z tych zdolności nie da się szybko zastąpić lub odtworzyć, co prawdopodobnie nadal będzie utrudniać prowadzenie rosyjskich działań na Ukrainie” – podano dalej.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że w obecnych warunkach za mało prawdopodobne uważa się, aby Rosja znacznie przyspieszyła tempo inwazji w ciągu najbliższych 30 dni.







