Najnowszy raport brytyjskiego wywiadu. Katastrofalne wieści dla rosyjskiej armii

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało w mediach społecznościowych krótkie podsumowanie informacji brytyjskiego wywiadu na temat toczącej się na Ukrainie wojny. „Rosyjska ofensywa w Donbasie straciła impet i została znacznie opóźniona” – czytamy w komunikacie. W dalszej jego części poinformowano, że mimo początkowych postępów armii rosyjskiej, żołnierzom podporządkowanym Władimirowi Putinowi nie udało się zdobyć znacznych obszarów ukraińskiego terytorium w ciągu ostatniego miesiąca.





Wojna na Ukrainie. Najnowszy raport brytyjskiego wywiadu

„Rosja prawdopodobnie poniosła straty w wysokości jednej trzeciej sił lądowych, które zgromadziła w lutym” – wynika z ustaleń brytyjskiego wywiadu. „Siły rosyjskie są coraz bardziej ograniczane przez degradację zdolności, utrzymujące się niskie morale i zmniejszoną skuteczność bojową. Wielu z tych zdolności nie da się szybko zastąpić lub odtworzyć, co prawdopodobnie nadal będzie utrudniać prowadzenie rosyjskich działań na Ukrainie” – podano dalej. Na zakończenie Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że w obecnych warunkach uważa się za mało prawdopodobne, aby Rosja znacznie przyspieszyła tempo inwazji w ciągu najbliższych 30 dni.

Ukraińcy przeprowadzają skuteczne kontrataki. Zełenski o szczegółach

Prezydent Ukrainy poinformował, że Ukraina odzyskała kontrolę nad sześcioma kolejnymi obszarami, zwiększając tym samym liczbę odzyskanych od początku konfliktu osiedli do 1015. – Kontynuujemy odzyskiwanie terytoriów, które były okupowane na Ukrainie. Na dziś 1015 osiedli zostało odzyskanych, czyli plus sześć w ciągu ostatnich 24 godzin – powiedział polityk. Wołodymyr Zełenski przekazał również, że odbywa się „częściowe wyzwalanie obwodu charkowskiego”, co dowodzi, że Ukraina „nie pozostawi nikogo na pastwę wroga”.







