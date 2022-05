Sztandar z sierpem i młotem nową flagą Rosji? Tego chce rosyjski deputowany. Sikorski: Słusznie

Rosyjski deputowany do Dumy Michaił Szeremet w rządowych mediach ocenił, że na obecnym etapie rozwoju państwa to radziecki czerwony Sztandar Zwycięstwa z sierpem i młotem powinien być oficjalną flagą narodową Rosji. Do tej wypowiedzi odniósł się polski europoseł Radosław Sikorski.

Michaił Szeremet to rosyjski deputowany do Dumy wybrany na terenie okupowanego przez Rosję Krymu. Polityk w wypowiedzi dla rządowej rosyjskiej agencji informacyjnej RIA Nowosti stwierdził, że drugowojenny Sztandar Zwycięstwa powinien być nową flagą Rosji. Sztandar Zwycięstwa to czerwony sztandar z sierpem i młotem, który Armia Czerwona zawiesiła na dachu Reichstagu 30 kwietnia 1945 r., jako symbol zdobycia miasta. Rosyjski deputowany: Nadszedł czas, aby uznać Sztandar Zwycięstwa za naszą flagę narodową – Dzisiaj kraje Zachodu faktycznie wypowiedziały wojnę Sztandarowi Zwycięstwa, zakazując go wszędzie. Boją się tego symbolu, ponieważ czerwona flaga zwycięstwa przypomina im o wielkości naszego narodu i naszym wielkim zwycięstwie – stwierdził Szeremet w rozmowie z kremlowską agencją RIA Nowosti. – Myślę, że nadszedł czas, aby uznać Sztandar Zwycięstwa za naszą flagę narodową. To pod nim nasi dziadkowie walczyli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, dziś pod nim nasza armia konfrontuje się z neonazistami, którzy odrodzili się na Ukrainie i umiejętnie ukrywali swoją obecność w krajach zachodnich przez wiele lat – mówił dalej rosyjski deputowany, kłamiąc o wojnie na Ukrainie. Deputowany podkreślił, że jest dumny z obecnej trójkolorowej flagi Rosji, ale na obecnym etapie rozwoju państwa to jego zdaniem Sztandar Zwycięstwa, jako symbol odradzającego się mocarstwa, jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Sikorski o pomyśle zmiany flagi przez Rosję: Słusznie Informację skomentował europoseł KO Radosław Sikorski. „ Słusznie. Znowu zaczęli mordować hurtowo, więc flaga totalitarnego imperium byłaby właściwa ” – napisał były szef MSZ na Twitterze. Czytaj też:

