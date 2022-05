Andrzej Duda dla „Wprost”: Ciekaw jestem, czy Niemcy odpuściliby Bawarię

Prezydent powiedział w niedzielę w Kijowie, że to, co dzieje się w obwodach ługańskim i donieckim jest niewyobrażalne. Podczas spotkania z polskimi dziennikarzami zapytaliśmy go o to, co słychać ze strony Niemiec czy Francji, czyli czy np. „odpuszczenie” obwodu ługańskiego to temat, o którym w ogóle możemy myśleć.

– Ciekawy jestem, czy Niemcy odpuściliby Bawarię, gdyby była taka sytuacja. Myślę, że nie odpuściliby nigdy. I tu jest tak samo – odpowiedział na pytanie „Wprost”.