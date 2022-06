Atak rakietowy w obwodzie lwowskim. Celem Rosjan Beskidzki Tunel Kolejowy

Szef lwowskiej obwodowej administracji wojskowej Maksym Kozicki w środę wieczorem wydał komunikat, w którym ostrzegał lokalnych mieszkańców przed wychodzeniem ze schronów. „Wybuchy w obwodzie lwowskim w regionie Stryj. Zostańcie w schronach. Wkrótce więcej informacji” – przekazał.

w kolejnych wiadomościach Kozicki zaznaczał, że rosyjski pocisk według wstępnych analiz uderzył w obiekt infrastruktury kolejowej. „Dwie osoby zostały ranne. Na razie nie ma informacji o zabitych. Dane są jeszcze aktualizowane” – donosił.

Ostrzelany został Beskidzki Tunel Kolejowy, nazwany przez władze krajowe „największym projektem infrastrukturalnym od czasu uzyskania niepodległości”. Otwarty w maju 2018 roku tunel przechodzi przez Karpaty i umożliwia przejazd aż 60 proc. ładunków tranzytowych przez tę trasę. Położony jest zaledwie 40 kilometrów od granicy z Polską.

Ubiegła noc była ciężka dla mieszkańców Ukrainy. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono we wszystkich regionach kraju. Wyjątkami były Krym i obwód chersoński, gdzie walki toczą się regularnie.

Białoruś. Ćwiczenia przeciwpożarowe przy granicy

Białoruś szykuje się do ćwiczeń mobilizacyjnych z komisariatami wojskowymi. Ćwiczenia rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do 1 lipca. Będą się one odbywały w obwodzie homelskim przy granicy z Ukrainą – podaje Ukraińska Prawda, powołując się na białoruską agencję BELTA.

Komisarz wojskowy obwodu homelskiego Andriej Kriwonosow wskazał, że w ramach ćwiczeń wojskowych w obwodzie homelskim, żołnierze będą się szkolić w zakresie przeciwpożarowym oraz doskonalić umiejętności strzeleckie Ponadto w okolicach Żłobina od 28 czerwca do 16 lipca zaplanowano narady wojskowe z poborowymi przydzielonymi do wojsk terytorialnych.







