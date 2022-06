Zełenska ze łzami w oczach apelowała do dyplomatów. „Dzieci giną przez dziką rosyjską agresję”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji, który z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1982 roku, w Kijowie przed katedrą św. Zofii zawieszono dzwonki. Mają one symbolizować dzieci, które zginęły podczas rosyjskiej inwazji. Według danych ukraińskiej Prokuratury Generalnej, od 24 lutego zginęło 243 dzieci, a 446 zostało rannych.

W uroczystości, na której przemawiała Ołena Zełenska, wzięli udział bliscy zabitych dzieci oraz dyplomaci z całego świata. Zełenska ze łzami w oczach apelowała do nich, żeby zrobili wszystko, aby uchronić te ukraińskie dzieci, które przeżyły. Później zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym wyjaśniała, że dzwonki mają symbolizować „odległy śmiech” dzieci. Pierwsza dama Ukrainy podkreśliła, że dzieci giną przez „dziką rosyjską agresję”, która „zabrała je na zawsze”. „To okropne słowo. jego Jego nieustępliwość jest straszna” — podkreśliła

Zełenska zwróciła się do rodziców, którzy stracili dzieci

„Nie wiem, co czuli. Prosiłam, aby nie zostawiali ukraińskich dzieci samych z wojną. Trzeba zrobić wszystko, aby uchronić te, które żyją” – napisała, odnosząc się do swoich słów, które skierowała do zagranicznych dyplomatów. „Boli nawet wyobrażenie tego, co mogą czuć ich rodzice. Wszystkie banalne słowa są tutaj zbędne. Chcemy tylko przytulić, potrzymać za ręce. Być blisko” – dodała.

Ołena Zełenska zwróciła się również bezpośrednio do rodziców, którzy stracili dzieci. „Tyle przeszliście! Marzę o tym, abyście znaleźli siły, aby dalej żyć. Bo nasze dzieci zawsze tego dla nas chcą. Pozwólcie, że was wesprę, pomogę” – napisała.







