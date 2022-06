„Wyzwolimy wszystkie nasze terytoria. Krym też”. Minister obrony Ukrainy mówi o trzech krokach

Wypowiedź Ołeksija Reznikowa dla CNN cytuje ukraińska agencja Ukrinform. – Mamy zamiar wyzwolić wszystkie nasze terytoria, całe terytorium, w tym Krym. Wyzwolenie Krymu jest strategicznym celem Ukrainy, ponieważ jest to terytorium Ukrainy. Ale będziemy się poruszać krok po kroku – mówił Reznikow. Jak dodał, w całym procesie mają być trzy kroki, z których pierwszym ma być ustabilizowanie sytuacji na polu walki tak, aby Rosjanie nie mogli poruszać się naprzód.

Drugim etapem ma być wypchnięcie Rosjan na pozycje sprzed 24 lutego. Dopiero potem, jak zaznaczył Reznikow, Kijów będzie dyskutował z partnerami Ukrainy o wyzwoleniu terytoriów ukraińskich, w tym Krymu. Stwierdził też, że Ukraina nie bierze pod uwagę opinii, że użycie wojska wobec Krymu może sprowokować Rosję. - Rosjanie zobaczą to w Chersoniu, zobaczą to w Zaporożu, zobaczą to w Mariupolu… że to ziemie ukraińskie, a Krym to też ziemia ukraińska, bez względu na wszystko – zaznaczył.

Ukraiński generał przypomniał o „celu numer 1”

Wcześniej w rozmowie z Radiem Wolna Europa Dmytro Marczenko, generał dywizji Sił Zbrojnych Ukrainy, który od pierwszych dni kierował obroną Mikołajowa i obwodu mikołajowskiego, mówił o aktualnym celu nr 1 ukraińskich sił. Zapytany o to, czy chodzi o Most Krymski, w razie gdyby Ukraina otrzymała dostawy broni z Zachodu, odparł: „tak, na 100%. To nie jest tajemnica ani dla ich wojska, ani dla naszego wojska. Ani dla ich cywilów, ani dla naszych. To będzie cel numer jeden do pokonania”.

Mówił: „niejako powinniśmy po prostu odciąć główny kanał przerzutowy rosyjskich rezerw. Gdy tylko się to uda, (Rosjanie – red.) wpadną w panikę”.

– I uwierzcie mi, ci, którzy biegali na Krymie i w Symferopolu z rosyjskimi flagami, szybko zaczną biegać z ukraińskimi. Niestety, takie jest tamtejsze społeczeństwo – dodał Marczenko. Most Krymski służy Rosji do przerzucania swoje wojska i sprzętu na terytorium Krymu, a stamtąd na południe Ukrainy.







